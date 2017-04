A villa tulajdonosa Mugurel Sorin Gheorghiaş, akivel az egyetemi évek alatt együtt is zenéltek, ma pedig a Teleorman megyei Tel Drum útépítő vállalat egyik főrészvényese; a cégnek milliárdos szerződései vannak az állammal, a Csiga becenevű Gheorghiaş azonban egy tömbházlakásban él Râmnicu Săraton. Ugyancsak brazíliai ingatlanokba fektetett be Costel Comana üzletember, a Regio­trans vasúttársaság tulajdonosa is, akinek Dragnea az első millió eurót köszönheti, és aki 2015-ben öngyilkos lett, amikor a korrupcióellenes ügyészség vizsgálni kezdte a cégének nyújtott állami szubvenciókat. (Hotnews)

HÓDOK A PÁLYÁN. Állatok akadályozzák a Lugos–Déva autópálya építését: korábban a medvék átjárási lehetőségének hiányára hivatkozva állították le a munkálatokat, három éve denevérek ütöttek tanyát az egyik híd alatt, és amire sikerült az egész kolóniát barlangba költöztetni, hódok telepedtek meg az esővíz-elvezető árokban. Az utászok egyelőre nem zavarják őket, habár az utóbbi időben ismét felgyorsult a pályaépítés, és ha a jelenlegi ütemben haladnak tovább, az idén elkészülhet a dél-erdélyi sztráda hiányzó szakasza. Ismét lezárhatják viszont a Victor Ponta volt kormányfő által felavatott „választási” szakaszt Nagyszeben és Szászváros (Konca és Szelistye) között, mert – a már lebontott és újjáépített résztől pár száz méterre – földcsuszamlás fenyegeti az úttestet. (Digi24/130km.ro)

ITTASAN VEZETTE AZ ISKOLABUSZT. Tizennégy diákot szállított az az iskolabusz, amelynek sofőrjét ittas vezetésen kapták hétfőn reggel a dési rendőrök. A 45 éves férfi egy Kissomkútról érkező iskolabuszt vezetett, és az általa kilélegzett levegőben az alkoholtartalom 0,13 milligramm/liter volt. 1125 lejes pénzbírságot kell kifizetnie, jogosítványát 90 napra bevonták, a buszhoz pedig másik sofőrt küldtek. Az iskolabuszok vezetőit néhány hete kezdték ellenőrizni, miután Hunyad megyében egy ittas sofőr elaludt a kormánynál, és 16 diákkal árokba hajtott Vajdahunyad és Déva között. (ziare.com)