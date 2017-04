A szervezet küldöttgyűlését április 7-én tartották Kézdivásárhelyen, az Erzsébet Teremben. Az elnök és alelnök mellett az elnökség tagja a három széki elnök: Benedek Erika Erdővidékről, Illyés Botond Kézdiszékről és Kolcza István Sepsiszék képviseletében, továbbá a városi elnökök: Kocsis Hunor Tibor (Sepsiszentgyörgy), Szima Csaba (Kézdivásárhely), Dimény László (Barót).

A háromszéki EMNP új elnöke célkitűzésként a megerősödést, az építkezést jelölte meg, mint mondta, az MPP az RMDSZ szövetségesévé vált, így az ellenzéki oldalon szabad maradt számukra a tér: ez nagy lehetőséget, de nagy felelősséget is jelent.

Az összejövetelen kijelölték azt a 26 küldöttet is, akik a megyei szervezetet képviselik majd az alakulat országos tisztújító kongresszusán, amelyet április 22-én tartanak Székelyudvarhelyen. A Kovászna megyei szervezet Háromszékről országos alelnöknek javasolja majd Johann Taierlinget, aki eddig is betöltötte ezt a tisztséget. Ami az elnökjelölteket illeti, akárcsak más szervezetekben, két név hangzott el: Szilágyi Zsolt jelenlegi és Toró T. Tibor volt elnöké. A tisztújító kongresszus célja is az, hogy a párt erősödjék, mindenki találja meg a helyét benne – ismertette Bálint József. A tisztújítás mellett programmódosítást is terveznek, új elemeket javasolnak – elsősorban környezetvédelmi intézkedéseket –, továbbá a szabályzaton is módosítanak. A tisztújító kongresszust megelőzően ülésezik az alakulat Országos Önkormányzati Tanácsa is, a 232 megválasztott helyi és megyei tanácstagot tömörítő testület elnöke szintén Bálint József.