Kézdivásárhely önkormányzata múlt heti rendkívüli ülésén a többségi német tőkéjű New Fashion Rt. előző évi nyereségének elosztását is jóváhagyta. Előterjesztésében Bokor Tibor polgármester elmondta: a részvénytársaság tavalyi, osztalékra szánt jövedelme 3 632 880 lej, ebből a várost tízszázalékos nettó részesedés illeti meg, ami 363 288 lejt jelent. Ennek az összegnek a felhasználásáról az önkormányzat dönt, a jövedelem a helyi költségvetés része. A tanácstagok egyhangú vokssal fogadták el a határozattervezetet, és felhatalmazták a város polgármesterét, hogy április 14-én a New Fashion Rt. részvényesi közgyűlésén képviselje a társtulajdonos önkormányzatot. (iochom)