A hétfő esti tüntetők bírálták az államfőt, amiért aláírta a múlt héten elfogadott jogszabályt, valamint kormányellenes jelszavakat kiabáltak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte a police.hu oldalon, hogy spontán gyülekezés volt a hivatalnál, amelyet biztosítottak. Egy tüntetőt előállítottak – híradások szerint Gulyás Mártont –, mert festékes flakont dobott a rendőrök felé. A demonstrálók nem sokkal éjfél előtt elvonultak a belvárosba. Garázdasággal és rongálással gyanúsítja az ügyészség a Sándor-palotát festékkel dobálókat – közölte a Fővárosi Főügyészség tegnap. Emlékeztettek, hétfőn a Sándor-palota elé szervezett tüntetés alatt – az épületet körbevevő kordonon, illetve rendőri sorfalon keresztül – festékkel teli flakonokkal dobálták az épületet, amit el is találtak, és a kifröccse­nő festékből a rendezvényt biztosító rendőrök testére és ruházatára is került.

Egyetemet nem zárnak be

Nem célja a kormánynak a Közép-európai Egyetem (CEU) bezárása, ennek nem is lenne indoka, a felsőoktatási törvény sokak által vitatott módosításával mindössze megoldást szeretnének találni bizonyos ügyekre – jelentette ki Palkovics László oktatásügyi államtitkár tegnap Brüsszelben.

A sajtóban megjelenő, indulatok gerjesztésére alkalmas hírek nem tükrözik a valóságot, a kormány ugyanis nem kíván semmilyen egyetemet bezárni, sem magyart, sem külföldit, a cél pusztán a helyzet tisztázása – hangsúlyozta nemzetközi sajtótájékoztatóján Palkovics, hozzátéve, hogy „ez az ügy nem igazán ügy”. Palkovics szerint ketté kell választani a kérdést, mivel a CEU kapcsán két intézményről van szó. Leszögezte, a módosítás semmilyen hatással nincs a Közép-európai Egyetem működésére – mert az Magyarországon bejegyzett egyetem magyar akkreditációval –, az amerikai akkreditációval rendelkező Central European University viszont az Egyesült Államokban van bejegyezve, ahol azonban nem végez oktatási-kutatási tevékenységet. Elmondta, a kérdés az, hogy a módosítások milyen hatással lesznek az amerikai intézmény működésére és a két egyetem együttműködésére. Újságírói kérdésre válaszolva Palkovics azt mondta, a törvénymódosítás elleni demonstrációk résztvevőit félrevezették, mivel nem igazak azok az információk, amelyek szerint a kormány korlátozni akarná az egyetemek autonómiáját, vagy intézményeket tervezne bezárni.

Ellenzik a törvénymódosítást

A Central European University (CEU) határozottan ellenzi Áder János köztársasági elnök azon döntését, hogy aláírta a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítását – tájékoztatták hétfő esti közleményükben az MTI-t. Kiemelték: ennek megfelelően a CEU haladéktalanul élni fog minden rendelkezésre álló jogorvoslati eszközzel. A törvény elfogadását nem előzte meg egyeztetés a CEU-val és az érintett magyar szakmai szervezetekkel, ami sérti a demokratikus államokban elfogadott törvényalkotási eljárás alapvető elemeit – olvasható közleményükben. Szerintük a törvény diszkriminatív módon egy amerikai intézmény ellen irányul. „Az új szabályozás arra törekszik, hogy ellehetetlenítse a CEU számára az amerikai akkreditációjú mester- és doktori fokozatok nyújtását, úgy, ahogyan azt a magyar hatóságok jóváhagyásával tette sok éven át.” Kifejtik azt is, hogy a törvény olyan büntető jellegű határidőket szab, amelyeknek lehetetlen megfelelni. Mindezek alapján úgy vélik, hogy a törvény előre megfontolt politikai támadás egy olyan független intézmény ellen, amely negyedszázada büszke arra, hogy a magyar közélet szerves része.

Német aggodalmak

A német külügyminisztérium aggódik a magyar felsőoktatási törvény miatt – közölte tegnap a tárca európai ügyekért felelős államminisztere, Michael Roth. A külügyminisztérium közleménye szerint a szociáldemokrata párt (SPD) politikusa Berlinben nyílt és barátságos beszélgetést folytatott Györkös Péterrel, Magyarország berlini nagykövetével. A beszélgetés során „kifejezésre juttattam aggodalmunkat” a felsőoktatási törvény módosítását illetően – mondta a közlemény szerint Michael Roth, hozzátéve, hogy az új szabályozás közvetlenül a Közép-európai Egyetemre irányul. Ezért „világossá tettem, hogy értetlenséggel tekintünk” a gyorsított eljárásban elfogadott törvénymódosításra.

Azonban „az értetlenség nem jelent szótlanságot”, lehetségesnek kell lennie, hogy az európai partnerek nehéz témákról is észszerű, higgadt párbeszédet folytassanak – áll a közleményben, amely szerint „egymással kell beszélnünk, és nem egymásról”. Michael Roth hozzáfűzte: a magyar nagykövettel azt is közölte, hogy „őszinte aggodalommal tölt el minket sok minden, ami pillanatnyilag Magyarországon történik”.