Zsinórban harmadszor döntős a Sepsi-SIC, amely szerda kora este megnyerte a Brassói Olimpia elleni elődöntős párharc második összecsapását is. Mindkét együttes keményen harcolt a győzelemért, végül az összeforrtabb, rutinosabb és – ki kell mondani – jobb csapat szerezte meg a diadalt. A Zoran Mikes irányította alakulat a bajnoki döntőben a Kolozsvári U-val találkozik, amely kettős sikert ért el a Târgoviştével szemben.



Brassói Olimpia–Sepsi-SIC 77–80

(25–19, 20–26, 15–13, 17–22)

Brassó, D. P. Colibaşi Sportcsarnok. Több mint 1200 néző. Vezette: Şerban Raşoga, Alexandra Stan és Costin Bogdan. Brassói Olimpia: Ardelean 4, Higgins 6, Houser 24/3, Pesovic 8, Webb 29/9–Al Ash Hab, Chiş, Ferariu, Ghizilă, Haas, Johnson 6/6. Edző: Dan Calancea. Sepsi-SIC: Jeffery 7/3, Marshall 10, Shegog 10, Thompson 6, Gödri-Părău 13/9–Harris 15, Huţanu, Kilin 3/3, Kokovay, Lazăr (Pop), Stoenescu 16/6, Taranek. Edző: Zoran Mikes. Mezőnybeli dobószázalék: 27/58 – 46 százalék, illetve 33/82 – 40 százalék. Büntetők dobószázaléka: 17/21 – 80 százalék, illetve 7/10 – 70 százalék. Lepattanók: 30–52. Legtöbb lepattanó: Webb 7, illetve Thompson 14. Legtöbb gólpassz: Ardelean, Pesivic 5–5, illetve Jeffery 9. Kipontozódott: Higgins (40.)

Akárcsak a szentgyörgyi meccsen, most is a brassói lányok kezdtek jobban, akik a 3. percben 10–3-ra vezettek. Szenvedtünk ebben a játékrészben, hiszen rendre kimaradtak a ziccereink, és nem találtuk a ponterős hazai támadás ellenszerét. Az első negyed hajrájában feljöttünk négy pontra, ám végül 25–19-es eredménnyel zárult a nyitószakasz. A második játékrész eleje már rólunk szólt, és két támadás után már csak két pont volt a hátrányunk (25–23). Kevéssel később Gödri-Părău triplájával első alkalommal vezettünk (25–26). A folytatásban mindkét oldalon potyogtak a kosarak, így egyik csapat sem tudott komolyabb előnyre szert tenni a fergeteges hangulatú és roppant izgalmas összecsapáson. A félidő végén triplapárbaj alakult ki a csapatok között: a hazaiaknál Webb és Johnson, nálunk Gödri-Părău volt eredményes távolról (45–45).

Annak ellenére, hogy mi szereztük a harmadik játékrész első kosarát, vendéglátóink gyorsan átvették a kezdeményezést, és pillanatok alatt hatpontos előnyre tettek szert (53–47). A 28. percben egyenlítettünk 55-re, de Webb pontjaival újra vezetett az Olimpia (60–55). A negyed végén Stoenescu szerzett egy triplát, és egy kosárnyi hátrányból vágtunk neki a negyedik szakasznak (60–58). Büntetőből hoztuk egálra a meccset (60–60), majd ádáz harc alakult ki a pályán. Kosárra kosárral válaszoltak a csapatok, így egyik gárda sem tudott ellépni. Másfél perccel a vége előtt Gödri-Părău duplájával vezettünk (74–76), majd Marshall szerzett labdából négy pontra lőtte a Sepsi-SIC-et (74–78). A véghajrában kapkodtak a brassói lányok, így Jeffery büntetőből újabb két ponttal növelte előnyünket (74–80), a végeredményt pedig Webb állította be egy triplával (77–80).