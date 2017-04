Már latin neve (officinalis) is utal gyógyhatására. A virágzó növény egészében is gyógynövény, de külön a levele (Folium taraxaci) virágzás előtt és ősszel kiásott gyökere (Taraxaci radix) is része a népi gyógyászatnak. Keserű anyagai (több vegyi összetevő) serkentik az emésztőmirigyek működését. Enyhe hashajtó. Magas káliumtartalmának tulajdonítják vizelethajtó hatását, ugyanakkor húgyúti gyulladások és húgykőképződés ellen is eredményes. Magas inulintartalmú gyökere szárítva, pörkölve pótkávé.

Egyre nagyobb lesz a jelentősége étrendünk szélesítésében, gazdagításában is. Kísérletező háziasszonyaink révén a még kevés keserű anyagot tartalmazó, virágzás előtti, kacorosan szeldelt levelei – több fogyasztható levelű növényünkkel együtt – főzeléknek szolgálhatnak alapul, de krumplisalátához vágva annak fűszeres ízt adnak, és enyhül a levél keserűsége is. Rozettásan terülő tőlevele összetéveszthetetlen, és még városi parkokban, pázsiton, réten is gyakori. Sok jó tulajdonsága mellett azért óvjuk gyermekeinket a virágnyélből kibuggyanó tejnedve fogyasztásától, amely enyhén mérgező.

Fészekvirágzatából cukorral szirupot főzhetünk. Hat-hét szár nélküli, kinyílt virágot zúzzunk össze (vagy centrifugával daraboljuk), és kb. háromnegyed liter vízben estétől reggelig áztassuk. Ezután forraljuk fel, és 15 percig főzzük. A még forró főzethez tegyünk 750 g cukrot, majd egy citrom levének a hozzáadása után főzzük szirupos állagúvá. Kenyérre kenve vagy hígítva üdítőitalnak, süteményekhez felhasználva pitypang-„mézünk” kamránk vendégkínáló ritkasága lehet.