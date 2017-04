Kielemezték az első negyedévet, és úgy látják, hogy büszkék lehetnek azokra az intézkedésekre, amelyeket megígértek az embereknek és el is fogadtak. A következő három hónapban egy sor „rendkívül fontos” törvényt szeretnének elfogadtatni a parlamentben, ezek egyike Románia Szuverén Befektetési Alapjának létrehozására vonatkozik; ezenkívül a megelőzési törvényt és a bértörvényt említette Grindeanu, aki nem szeretné ezeket a kérdéseket kormányhatározatokkal, rendeletekkel szabályozni.

A miniszterelnök a közalkalmazottak egységes bérezését célzó törvényről is beszélt: szerinte a következmények miatt aggódó üzleti szférának figyelembe kell vennie, hogy 2014 óta léteznek a magánszférát serkentő intézkedések, és ugyanarról a hatásról van szó. „Ha visszatekintünk a 2014–2015-ös évekre, az adóügyi enyhítést célzó intézkedésekkel, az új adótörvénykönyvvel, amit szintén egy, a színünket viselő kormány fogadott el, ezek a dolgok elsősorban az üzleti szféráért voltak. Csökkent az áfa, a jövedéki adó, az oszlopadó. Ha kiszámolják ezeknek a dolgoknak az állami költségvetésre gyakorolt hatását, közel kerülünk ahhoz, ami az egységes bérezési törvény alkalmazásához szükséges erőfeszítést jelenti, a 30 milliárd lej körüli összeghez. Mi először az üzleti szférának adtunk lendületet ezekkel az adóügyi enyhítésekkel, de ezt egyensúlyba kell hozni. Nem nézhetjük mindig csak a mi oldalunkat” – nyilatkozta.

A Beszterce-Naszód megyei üzletemberek a sajtótájékoztatót megelőző találkozón aggodalmuknak adtak hangot a közszférában tervezett fizetésemelések miatt, attól tartanak ugyanis, hogy az ehhez szükséges összegeket a befektetésekre előirányzott költségvetésből fogják elvonni. Elégedetlenek ugyanakkor amiatt is, hogy az óriási fizetésemelések miatt elindult az alkalmazottak exodusa a magánszektorból a közszféra felé.