Az Erdély-zászlót lobogtató néppártiakat az idén második alkalommal emelték ki a kolozsvári március 15-ei ünnepségen felvonuló tömegből a csendőrök. A történtek után Soós Sándor és Csoma Botond – aki az RMDSZ Kolozs megyei elnöke – közös petíciót juttatott el Carmen Dan belügyminiszterhez, amelyben arra kértek választ, hogy a március 15-ei csendőri intézkedések (az Erdély-zászló ügyében) jogszerűek voltak-e, valamint e szimbólum nyilvános használata illegális-e Romániában?

A válaszadás jogát a belügyminisztérium a csendőrségre ruházta át, akik a szimbólumhasználatra vonatkozó kérdésre nem feleltek, az intézkedéseiket azonban továbbra is azzal magyarázzák, hogy az ünnepség egyik (RMDSZ-es) szervezőjének a felvonuláson elhangzott, videokamerával is rögzített szóbeli kérésére emeltek ki négy személyt, a rájuk kirótt bírságok pedig törvényesek.

A Néppárt képviselői mind a négy esetben bírósági úton támadták meg a jegyzőkönyveket, s az ügy tisztázása érdekében arra kérik az illetékes hatóságokat, hogy mindkét felet (a szervezőket és a csendőrség érintettjeit is) idézzék be szembesítésre, hogy mihamarabb kiderüljön, mi is történt pontosan az idei kolozsvári nemzeti ünnepen.