A belügyminiszter tárgyaljon a magyar és a bolgár hatósággal – a nagylaki mellett a giurgiui határátkelő is kritikus pont –, és találjanak megoldásokat, mert a következő napokban, a húsvétra hazatérő vendégmunkások miatt jelentős forgalomnövekedés várható. Románia április elejétől szigorította a határellenőrzést valamennyi határátkelőjén az EU tavaly elfogadott, most életbe lépő új schengeni határellenőrzési kódexe alapján. Így az unióban szabad mozgási joggal rendelkező polgárok úti okmányait is ellenőrizni kell mind belépéskor, mind kilépéskor.