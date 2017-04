Merénylet miatt tegnapra halasztották a Borussia Dortmund és a vendég AS Monaco mérkőzését a Bajnokok Ligája-negyeddöntőjében (2–3-ra végződött). Kedd este, helyi idő szerint 19.15-kor robbantásos merényletet követtek el a hazaiak csapatbusza ellen a városi stadiontól mintegy 10 kilométerre. Két gyanúsított került célkeresztbe, egyiket őrizetbe vették.



Az elkövető(k) három robbanószerkezetet rejtett(ek) el egy parkolónál a sövényben. Mindhárom működésbe lépett, amikor a busz elhaladt mellettük. A különleges biztonsági felszerelésekkel, köztük megerősített szélvédőkkel ellátott jármű két helyen károsodott, és egy berepedt szélvédő megsebesítette Marc Bartrát, a hazaiak egyik védőjét. A spanyol légiós felületi sérülések mellett csonttörést szenvedett a jobb csuklójában, szerdára virradóra megoperálták. A busz útját biztosító egyik motoros rendőr légnyomási sérülést szenvedett és sokkot kapott.

A támadással kapcsolatban két ember került a hatóságok látókörébe. Mindketten iszlamisták. Házkutatást tartottak náluk, az egyiket őrizetbe vették. A legfőbb ügyészség szerint feltételezhetően terrorista hátterű merénylet történt, de az indíték egyelőre ismeretlen. A helyszínen három, azonos szövegezésű írást találtak, a szöveget az iszlamológia elemzési szempontjai szerint vizsgálják. Az „Allah, a Könyörületes és Irgalmas nevében” kezdetű, aláírás nélküli szöveg tartalmazza azt a követelést, hogy vonják vissza az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi koalícióból a német légierő Tornado felderítő gépeit, és zárják be a németországi Ramsteinnél működő amerikai légi bázist. Az utóbbi követelés egy lehetséges magyarázata, hogy a támaszpontnak sajtóértesülések szerint fontos szerepe van az amerikai légierő drónokkal – pilóta nélküli repülőgépekkel – végzett műveleteiben, amelyek esetenként az Iszlám Állam által ellenőrzött szíriai és iraki területeket is érintik.

A hatóságok egy 25 éves iraki férfit vettek őrizetbe. A Bild lap szerint éppen egy robbantásos merénylet előkészítésén dolgozott, amikor elfogták otthonában. A hatóságok látókörébe került másik ember egy 28 éves német, aki Dortmund mellett lakik. Mindkettőt az Iszlám Állam követői között tartják számon. A nyomozás első megállapításai alapján legalább egyikük a helyszín közelében tartózkodott a támadás pillanatában.

A kedd esti hármas robbantás arra figyelmeztet: a sportversenyek is terrortámadások lehetséges célpontjai, és a szervezőknek egyre nagyobb figyelmet kell szentelniük a kockázatoknak és fenyegetéseknek – hívták fel a figyelmet az AFP által megkérdezett elemzők.