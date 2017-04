Inczéék Szárazajtáról érkeztek, és tegnap nem volt konkurenciájuk. A tíz kiló körüli vágott bárányt 220 lejért kínálták. Nagyobbakat is hozhatnak, ha megrendelik, 15 vagy akár 18 kilósokat is – mondták el érdeklődésünkre.

A piac környékén lévő hentesüzletekben tegnap nyoma sem volt a bárányhúsnak. A városban a nagyáruházakban lehetett még vákuumos csomagolású vágott bárányt vásárolni. Faluhelyen sok az eladó bárány. Élősúlyban két-három héttel ezelőtt a kilenc lejt is megadták, azóta folyamatosan csökken az ár, a nőstény jószágért már az öt lejt is sajnálják a vevők – leginkább ügyeskedő bellérek, akik a maguk során továbbadják az állatokat, így minden valószínűség szerint több hasznuk van a húsvéti bárány után, mint az egész évben izzadó gazdának.

A legnagyobb báránykínálat az interneten található. Közösségi oldalakon kínálják a portékát, akár 18 lejes kilónkénti áron, hazaszállítva – igaz, semmi garancia nincs arra, hogy a bárányvágásra megfelelő körülmények között került sor, a feláldozott állat egészségügyi állapotáról sem lehet sokat tudni.

A törvényes előírások szerint eladásra szánt bárányt csak engedélyezett vágóhidon vagy ideiglenes vágóponton lehet vágni. Megyénkben a baróti Kronstadt és a lemhényi Toro Impex vágóhidak rendelkeznek ilyen engedéllyel. Három személy érdeklődött ideiglenes vágópont működtetésének lehetőségéről – tudtuk meg dr. Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvostól. Egy ajtai gazda kétezer bárányának keresett vágási lehetőséget, de Nagybaconból és Kovásznáról is érdeklődtek. A jogszabály szerint az ideiglenes vágópontok engedélyezését a polgármesteri hivatalok igényelhetik, mert nekik van szerződésük a vágás utáni hulladék megsemmisítésére, de hivatalos kérés eddig nem érkezett az állategészségügyi igazgatósághoz – tudtuk meg dr. Sikótól, aki azt is elmondta, húsvét időszakában fokozzák ellenőrző tevékenységüket.

Az utóbbi időszakban 320 tematikus ellenőrzést tartottak, 105 járművet is megállítottak a rendőrség segítségével. Kilenc büntetést szabtak ki 5520 lej értékben, 17 figyelmeztetést is kiróttak. Egy üzlet működési engedélyét vonták be, egy másikét felfüggesztették, 31 kilogramm hústerméket elkoboztak – tudtuk meg a megyei főállatorvostól.