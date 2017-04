A sepsiszentgyörgyi Kós Károly Szakközépiskola jogi önállóságának megőrzését eddig több mint 500 személy támogatta aláírásával is – ismertette Bálint József városi önkormányzati képviselő.



Emlékeztetett: az Erdélyi Magyar Néppárt sepsiszentgyörgyi szervezete a közigazgatási bíróságon támadta meg a tanodának a Puskás Tivadar Szakközépiskolába való beolvasztásról szóló tanácsi határozatot, erről tájékoztatták az iskolaigazgatókat is, ugyanakkor aláírásgyűjtést is indítottak, ezeket a perirathoz csatolják. Az aláírásgyűjtést kiterjesztették a világhálóra is: az interneten a peticiok.com oldalon lehet tiltakozni az iskolaösszevonás ellen. (farcádi)