Idén a tavalyinál több pénz jut a háromszéki egészségügyi ellátásra, az előirányozott költségvetés elegendő a szerződött szolgáltatásokra, de egyes szakterületeken továbbra is nagy gond az orvoshiány – összegezte lapunk érdeklődésére a jelenlegi helyzetet Dragoş Tatu, a Kovászna Megyei Egészségbiztosító Pénztár elnöke. Április elsejétől új szolgáltatási szerződések léptek érvénybe, amelyek a két évre kötött keretszerződés végéig, azaz decemberig érvényesek.



Az egészségbiztosító pénztár négy kórházzal, 103 családorvossal, 17 szakorvossal, 13 paraklinikai vizsgálatokat végző szolgáltatóval, 21 fogorvossal, 37 gyógyszerésszel, nyolc rehabilitációs egységgel, két házibetegápolást végző civil szervezettel kötött szerződést. Három községben jelenleg nincs családorvos. A kézdiszentkereszti családorvos egy ideje Kézdivásárhelyen rendel, a nagypataki Sepsiszentgyörgyön, a hozzájuk feliratkozott biztosítottak szükség esetén továbbra is őket keresik fel. Dr. Cornelia Diaconu málnási családorvos márciusi elhunyta miatt jelenleg ebben a községben nem rendel senki. Dragoş Tatu elmondta, elméletileg a megoldás az lenne, ha új orvos érkezéséig egy másik község családorvosa felvállalná a málnásiak ellátását, de erre nincs törvényes lehetőség, mert a kihelyezett munkaponton heti 35 órát kellene dolgoznia az orvosnak. Málnás kis körzet, a községben csupán 600 biztosított él, míg az optimális 1800 lenne, ezért nehéz oda orvost találni – mondta. Ha lesz jelentkező az állás betöltésére, a jóváhagyás az orvoskollégium és a megyei közegészségügyi igazgatóság hatásköre, ha ez megvan, megkötik a szerződést az új családorvossal.

Az egészségbiztosító pénztár elnöke elmondta, kétségbeejtő a rákos betegek és a hematológiai betegségekben szenvedők sorsa, mert ezen a két területen óriási az orvoshiány. Jelenleg a megyének nincs hematológus szakorvosa, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház onkológia osztályán és az onkológiai járóbeteg-rendelőben egy fél állású orvos látja el a betegeket.

Az idén már év elején akkora a költségvetés, mint tavaly a kiegészítésekkel együtt, Tatu szerint a rendszer finanszírozásával nem lesz baj. A számok ellenben csalókák, mert alapos vizsgálat után kiderül, hogy a fogorvosi ellátásra fordítható összeg legfennebb a sürgősségi esetekre elegendő, a rehabilitáció továbbra is korlátozott, a röntgendiagnosztikai vizsgálatok terén sincs számszerű előrelépés. Az adatokból az is kiderül, a megyei egészségbiztosító pénztár költségvetéséből 428 külföldre telepedett, illetve külföldi állandó lakhellyel rendelkező háromszéki nyugdíjas egészségügyi ellátását finanszírozzák, az adott országban nyújtott szolgáltatásokat Kovászna megye fizeti.

Jelenleg 215 222 személy szerepel a családorvosi nyilvántartásban, közülük 177 374-en (82,41 százalék) biztosítottak. Tavaly az egészségbiztosítási befizetésekből 110,8 millió lej gyűlt a megyei alapba, ez a költségek 65 százalékát fedezte, a többit az országos egészségügyi alapból finanszírozták.