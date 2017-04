A polgármesteri hivatal régi gondját, a szakemberek hiányát továbbra sem sikerült orvosolni. Tizenhét hely lenne betölthető, de csak nyolc alkalmazottal dolgoznak – közöttük található a polgármester és az alpolgármester is –, valójában négy köztisztviselő és két közalkalmazott látja el a községházán felmerülő összes feladatot. „Szükségünk lenne jegyzőre, topográfusra, közgazdászra és közbeszerzést lebonyolítóra is, de nehezen lehet olyan megfelelően képzett embert találni, aki vállalná, hogy egy községi önkormányzatnál dolgozzon meglehetősen alacsony fizetésért. Mivel az alkalmazásokat jogilag és pénzügyileg is előkészítettük, bízom abban, hogy idén bár néhány helyet betöltünk” – mondotta a polgármester, Sütő Lehel Levente.

Az idei legnagyobb beruházás az óvoda teljes felújítása lesz. Felmerült, túl nagy munka ahhoz, hogy néhány hónap alatt elvégezzék, el kellene gondolkodniuk azon, hogy a legkisebbek számára helyet keressenek az iskolában. Végül úgy döntöttek, mégis megpróbálják, s az 517 ezer lejbe kerülő kivitelezésnek a vakáció első napján nekifognak, az őszi becsengetésre pedig elkészítik.

Hamarosan a fejlesztési minisztériumhoz nyújtják be a község csatornahálózatának kiépítését célzó pályázatukat. Az elmúlt hónapok az előkészítéssel teltek: a meglévő régi dokumentációt felújították, a terveket – mivel a hálózat nem fedte a község teljes területét – kibővítették, a negyvenhárom utcát telekkönyveztették, és felértékeltették a közvagyont. A várhatóan négy évig tartó munka összértéke 8,2 millió lejre emelkedik, önrész nincs, csak az el nem számolható 387 ezer lejes költséget kell fedezniük.

Újdonságnak számít, hogy az egyesületek számára összesen húszezer lej értékben hirdetnek pályázatot. A nagyobb feladat a Rika Sport és Kulturális Egyesületre hárul majd, ugyanis őszig meg kell szervezniük s játékosokat kell verbuválniuk azért, hogy újra labdarúgócsapata legyen a községnek.

A polgármesteri hivatal alapeszközök vásárlására készül. Fontos lesz ez a hétköznapokban is, amikor számtalan egyszerűbb feladatot kell elvégezni, de szerephez jutnak már a következő időszakban is, amikor közmunkával újítanák meg a barlang felé vezető út mintegy 1,3 kilométeres szakaszát. „Azok kerestek meg – magyarázta a polgármester –, akiknek telkük van ott, s jelezték, felszereléseikkel és munkaerejükkel részt vennének a felújításban. Mivel az út nem a miénk, hanem a homo­ródalmásiaké, engedélyt kel­lett kérnünk. Mindenben megpróbálunk a kérelmező vargyasiak segítségére lenni. Nem lesz aszfaltozott út, de összefogással valószínűleg jó minőségű, járművek által is használható szakaszt készíthetünk.”