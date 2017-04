A kézdivásárhelyiek autóbuszokkal, a sepsiszentgyörgyiek vonattal és kiskocsikkal szoktak érkezni virágvasárnap előtti szombaton, hogy közbenjáró imát kérjenek személyes és közösségi ügyeikhez, majd elvégezzék a keresztutat a Jézus-hágón. Szombaton ez lehetővé is vált, a hideg, szeles idő nem akadályozta meg ebben a sepsiszentgyörgyi cserkészeket és szüleiket. Csapatépítő programot is szervezett a mise előtt és után Kovács Károly, Karesz tiszti az ifiknek, akik már a hagyományos, nagyobb távú Mária-úti gyalogzarándoklatokon is részt szoktak venni.

A szentmisét a két parancsnok, Szabó Lajos kanonok-plébános és Kerekes László szentszéki tanácsos-plébános, illetve a segédlelkészek, Kovács Károly és Hajlák Attila István lelkivezetők mutatták be a cserkészek és ministránsok segédletével, Gergely Gábor kántor liturgiai szolgálatával. A prédikációban a nemrég rangos kitüntetésben részesült Lajos atya a Szent László-év kapcsán fejtette ki a lelkinappal kapcsolatos gondolatait. A szentmise előtt gyónási lehetőség volt, utána pedig a kegytárgyboltban vásárolhattak a gyermekek egy kis emléket.