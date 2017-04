„A globális adózás kiterjeszti az adózási alapot. Ma Romániában 360 ezer olyan részmunkaidős szerződés van, amelyet egyetlen jövedelmi forrásként regisztráltak. Itt szürkegazdaságról beszélhetünk. A szerződéseket kis összegekre kötik, de nehezen hihető, hogy annyiból meg lehet élni... A globális adózás bevezetésével nem menekülhetnek. Az egy háztartásban élők minden jövedelmét összeadjuk, és ha a végösszeg 2000 lej alatti lesz, adómentességet fog élvezni. A leendő törvény értelmében pénzügyi szempontból egy háztartás személyek olyan csoportját jelenti, amelynek tagjai lehet, hogy nem rokonok, de egy háztartásban élnek, és saját felelősségükre elfogadják, hogy közös vagyonnal regisztrálják őket az adóhivatalban. Egyikük lesz a család képviselője, közte és az adóhivatal között pedig még ott lesz az adótanácsadó” – magyarázta. Hozzátette: „az adótanácsadók szellemi szabadfoglalkozásúak lesznek, akik a pénzügyminisztériumtól kapnak majd munkadíjat – éppen úgy, ahogyan az orvost fizeti az egészségbiztosítási pénztár –, attól függően, hogy hány háztartást adminisztrálnak. Az adótanácsadó tölti ki a háztartás adóbevallását, mert ő ismeri a törvényt, és érvényesíteni tud minden kedvezményt, amelyben a háztartás részesülhet. Kiszámítják az összjövedelmet, amiből levonják az igénybe vehető kedvezményeket, 1600 vagy 1200 lejt minden gyerek után, a jövedelemtől függően, a nyugdíjjárulékot, az egészségügyi biztosítást, a tandíjat. A különbségre vetik ki az adót. A maradék összeg 2000 lej alatti része adómentes. A 2000 lej fölötti összegre tízszázalékos adót számítanak” – fejtette ki Viorel Ştefan.

„Ha 2018. január 1-jétől vezetjük be ezt a rendszert, az első ilyen típusú adóbevallásra 2019 májusában kerül sor. Az a célunk, hogy az adótanácsadókat 2018 decemberére kiképezzük, hogy 2019 májusáig történjen meg a háztartások elosztása a tanácsadók között. Ha abból indulunk ki, hogy egy tanácsadó 200 család ügyeit tudná intézni, akkor mintegy 35 ezer adótanácsadóra lenne szükség, akik átlagosan 10 ezer lejes honoráriumot kapnának. Ők beruházási tanácsokat is adhatnak, javaslatokat tehetnek tőkeelhelyezésre a tőzsdén vagy a bankban.” A pénzügyminiszter úgy fogalmazott: az adótanácsadók „a család pénzügyeinek orvosai lesznek”.

Ugyanerről a témáról Rovana Plumb európai alapokért felelős miniszter azt nyilatkozta a Digi 24 hírtelevíziónak, hogy a globális adózás mind a hétmillió romániai háztartás számára előnyös lesz, egy kétgyermekes család például havonta ötezer, évente pedig 60 ezer lejt is leírhat az adójából egy itthon töltött vakációval, de csak akkor, ha félreteszi a számlákat és a pénztárjegyeket. A kormányprogramban az is szerepel, hogy az adótanácsadó feladata lesz a hozzá tartozó magánszemélyek minden adójának és illetékének a befizetése, így a magánszemélyek számára megszűnnek az ügyintéző ablakok Románia összes közintézményében.

A családi adózás tervezetét élesen bírálták a pénzügyi szakemberek, szerintük a valóságtól teljesen elrugaszkodott elképzelésről van szó, amely már azért is megvalósíthatatlan, mert nincs elég adótanácsadó. Cristian Pârvan, a Romániai Üzletemberek Egyesületének főtitkára szerint egy ilyen intézkedés nagyon jól kidolgozott rendszert feltételez, aminek a felügyelete rendkívül drága lenne.