Az alaptőke egy százalékára, azaz 750 ezer lejre bírságolta meg a Pénzügyi Felügyelet vezetőtanácsa az NN Pensii biztosítótársaságot, mivel levélben értesítette ügyfeleit arról, hogy az utóbbi időben szóba jött a magánnyugdíj-alap államosítása. Ugyanakkor 100 ezer lejes bírságot róttak ki Raluca Ţintoiu vezérigazgatóra, és visszavonták megbízatását – közölte Ion Giurescu, az ASF nyugdíjalapokért felelős alelnöke. Azt is elmondta: a napokban váratlan ellenőrzés zajlik az NN nyugdíjalapnál, hogy megállapítsák, más személyek is benne voltak-e ezekben a hamis tájékoztatásokban.

A most kirótt bírság a Pénzügyi Felügyelet történetének legnagyobb összegű bírsága, de a nyugdíjalapok történetében volt már nagyobb. A megbírságolt biztosítótársaság megtámadhatja a döntést. Az NN már szerdán közölte, hogy az általa kiküldött, a magánnyugdíjalapok esetleges államosításával kapcsolatos levél nem jelent figyelmeztetést, hanem válasz volt az ügyfelektől érkezett megkeresésekre, tegnap pedig újabb közleményt adott ki, amelyben arról biztosította 1,9 millió ügyfelét, hogy a bírság nem befolyásolja a nyugdíjalapok helyzetét.

A magánnyugdíj-alapok államosításának híre az NLP első alelnökétől származik. Cătălin Predoiu egy alkalommal kijelentette: a kormány államosítani szándékszik a magánnyugdíj-alapokat, hogy abból fedezze a költségvetési hiányt. Később az ország legnagyobb nyugdíjalapja, az ING-ből lett NN arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy az elmúlt hetekben a közbeszédben témaként megjelent a magánnyugdíj-alapok államosításának gondolata, és azt tanácsolta, hogy tájékozódjanak a piac összefüggéseiről.

A botrány szerda este robbant, amikor Liviu Dragnea SZDP-elnök igen irritáltan úgy nyilatkozott, hogy amennyiben a legfőbb ügyészség nem indít hivatalból eljárást, akkor parlamenti vizsgálóbizottság alakul annak kiderítésére, hogy honnan szerezte az NN biztosítótársaság a magánnyugdíjak államosításával kapcsolatos információt. „Nem hagyhatjuk annyiban a dolgot. (…) Egy ilyen információ egy rendszer összeomlásához vezethet. Ne higgye senki, hogy ilyesmivel viccelni lehet, hogy pánikot lehet kelteni Romániában. Részünkről nincs ilyesmiről szó, még informális szinten sem” – szögezte le Dragnea, aki korábban felszólította a Pénzügyi Felügyeletet, a kormányt és a pénzügyminisztériumot, hogy „nagyon keményen” lépjenek fel az NN-ügyben, statuáljanak példát a többi multinacionális vállalkozásnak is, amelyek „sokmilliárdos nyereséget érnek el Romániában, de gúnyt űznek a románokból, a román államból”. Dragnea azzal vádolta az NN-t, hogy tüntetésre ösztönözte ügyfeleit anélkül, hogy ellenőrizte volna az értesülést, illetve anélkül, hogy létezett volna hivatalos információ a magánnyugdíj-rendszer államosításával kapcsolatban. Az SZDP elnöke szerint a román kormánynak magyarázatot kellene kérnie a holland nagykövetségtől, Hollandia kormányától és az ING hollandiai vezetőségétől azért, amit az NN Romániában a magánnyugdíj-alapok kapcsán tett.

A magánnyugdíj-alapok államosítása csak híresztelés, egy politikus által a piacra dobott ostobaság – jelentette ki Sorin Grindeanu tegnap. Leszögezte: az állam mindent megtesz a vétkesek felelősségre vonása érdekében, mert „nem játszadozhatunk a pletykákkal, amelyek felkavarják a piacot”. A kormányfő megerősítette a pénzügyminiszter által is napok óta hangoztatott állítást, miszerint nem volt szó a kormányon belül a magánnyugdíjak államosításáról.