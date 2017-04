a marosvásárhelyi katolikus iskola sokszereplős pere. A marosvásárhelyi bíróságon egyszerre két közigazgatási per is folyik az Unirea Főgimnázium hat magyar osztályának a Római Katolikus Teológiai Gimnáziumba való átkerülésével kapcsolatosan: a megyei tanfelügyelőséget a marosvásárhelyi városháza és az unireás szülők is beperelték, mivel úgy vélik, jogtalanul került át hat osztály a katolikus gimnáziumba 2015 augusztusától, és azt szeretnék elérni, hogy a tanfelügyelőség vonja vissza az erre vonatkozó határozatát.

Az unireás szülők perében szerdán a bírónő két hét gondolkodási időt kért, hogy eldönthesse, beléphet-e a perbe az Unirea Főgimnázium szülői bizottsága, a városháza perében pedig arra kérte a hivatal képviselőit, hogy pontosítsák: ki az, aki az önkormányzat részéről megtámadta a tanfelügyelőség döntését; ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy Dorin Florea polgármester aláírására is szükség van ahhoz, hogy tovább tárgyalhassák az ügyet – közölte Zsigmond Imola, a katolikus iskola egyik diákjának édesanyja, aki maga is alperesként vesz részt az ügyben, és aki szerint a per semmissé válik, ha a polgármester nem írja alá a dokumentumot a következő tárgyalásig. Ennek időpontját még nem tűzték ki, ez függ attól is, hogy miként dönt a másik perrel kapcsolatban a bírónő, ugyanis a két ügyet együtt akarja tárgyalni, mivel mindkettőben ugyanazt a tanfelügyelőségi határozatot támadták meg. (Székelyhon)

OLTÉNIA NAPJA. Hivatalos ünnepnapja van egy nem létező közigazgatási egységnek: Klaus Iohannis államfő kihirdette azt a törvényt, amely szerint március 21-e Olténia Napja, amit helyi és központi hatóságok is megünnepelhetnek különböző kulturális és tudományos rendezvényekkel. A délnyugat-romániai történelmi régió saját ünnepnapjára vonatkozó tervezetet zömmel SZDP-s és független honatyák nyújtották be, és nagy többséggel fogadta el a parlament. A dátum kiválasztását azzal indokolták, hogy Tudor Vladimirescu Gorj megyei nemes 1821-ben felkelőivel együtt ezen a napon ért be Bukarestbe, ahol aztán átvette az ország vezetését. (ziare.com)

VIZSGÁLJÁK BĂSESCU MEGVÁLASZTÁSÁT. Parlamenti vizsgálóbizottság megalakítását kérik a kormánykoalíció pártjai, a cél a 2009-es államfőválasztások körülményeinek tisztázása. A kezdeményezésre Traian Băsescu volt államfő azonnal reagált: szerinte jobb lenne, ha Liviu Dragnea SZDP-elnök a legfőbb ügyészségre bízná a vizsgálatot, mert lehet, hogy nem fog neki tetszeni, amit a különbizottságban hallani fog. Egyúttal azt is javasolta, hogy a 2004-es államfőválasztásokat is vizsgálják ki. Végül gúnyosan jegyezte meg, hogy „a tehetséges Dragnea elnök” majd kinevezi Románia államfőjének Năstasét, Geoanát és Pontát (az SZDP korábbi, vesztes államfő-jelöltjeit). Băsescu 2004-ben Adrian Năstase, 2009-ben pedig Mircea Geoană ellen nyerte meg az elnökválasztást, 2014-ben Victor Ponta Klaus Iohannisszal szemben veszített. (Mediafax)