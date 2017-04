„Az általános decentralizációs stratégia hét területre terjed ki: a mezőgazdaságra, oktatásra, egészségügyre, kultúrára, környezetvédelemre, ifjúságra, sportra és idegenforgalomra. A helyi önkormányzatoknak kizárólagos végrehajtási kompetenciákat biztosítunk. Ami az országos szabályozást és az ellenőrzést illeti, az továbbra is kizárólag a központi hatóságok feladata lesz” – nyilatkozta Shhaideh, aki szerint minden minisztériumnak külön hatástanulmányokat kell készítenie, és legtöbb hét hónap alatt törvényeket kell kidolgoznia a decentralizációra vonatkozóan. Sevil Shhaideh azt is elmondta: a regionalizálás nem szerepel a kormányzat idei napirendjén, mert ahhoz előbb alkotmányt kell módosítani – be kell vezetni a régió fogalmát –, az adminisztratív törvénykönyvet azonban két héten belül a kormány elé terjesztik. Ennek lényege, hogy „egy dokumentum tartalmáért az a köztisztviselő felel, aki a technikai részleteket kidolgozta vagy a törvényességért felel”, a polgármesternek, illetve a megyei tanácselnöknek pedig az a szerepe, hogy az „okirat hitelességét” bizonyítsa.