A Szent László-emlékév alkalmából rendezett Tiszta hittel, erős kézzel című kiállítás megnyitóján Sokcsevits Dénes, a kulturális intézet igazgatója mondott köszöntőt, majd Potápi Árpád János és Zdravka Busic horvát külügyi államtitkár tartott megnyitóbeszédet. Potápi Árpád János hangsúlyozta, Szent László életútjának legfontosabb állomásai kijelölik azt a keretet és teret, amelyben élt és gondolkodott: Krakkó környékén született, Zágrábban alapított püspökséget, Nyitrán halt meg, végső nyughelye pedig Nagyváradon található. Az államtitkár szavai szerint vitézségével, bölcs jellemével, szigorú, mégis igazságos törvényeivel a magyar uralkodó korának közép-európai eszményképe volt: tisztelete ma is összekapcsol horvátot, lengyelt, szlovákot és magyart. László királynak azonban nemcsak a közép-európai eszme, de a magyar–horvát kapcsolatok megteremtésében is úttörő szerepe volt – mondta Potápi Árpád János, majd hozzáfűzte: vele és általa indul el a két nemzet több mint 800 éven át tartó, még Európa egészét nézve is példa nélkülinek mondható együttműködése.

Zdravka Busic horvát külügyi államtitkár arról beszélt: Horvátország és Magyarország azon munkálkodik, hogy Európa ezen részén tartós béke és stabilitás uralkodjon. Reményét fejezte ki, hogy a következő években ez az együttműködés még erősebb lesz.

A nyugat-balkáni migránsútvonalat zárva kell tartani, és az Európai Unió külső határait meg kell védeni – értett egyet Áder János és Kolinda Grabar-Kitarovic szerdai megbeszélésén. A magyar államfő horvát kollégája meghívására kétnapos hivatalos látogatást tett Zágrábban.

Áder János a kiállítás megnyitója előtt látogatást tett a Magyar Kulturális Intézet közelében fekvő zágrábi székesegyházban, a kiállítást követően pedig búcsúbeszélgetést folytatott a horvát államfővel.