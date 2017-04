A politikus kifejtette, a nyertes pályázatok aláírása kézzelfogható és cáfolhatatlan bizonyíték arra, hogy Magyarország és Szerbia kapcsolata és együttműködése soha nem volt olyan jó, mint most. Elmondta, a két ország és a két nemzet között kétségkívül meglévő korábbi történelmi feszültségek mára történelmi barátsággá alakultak át, és mindkét ország úgy tekint a vajdasági magyarságra, mint a két államot és a két népet összekötő kapocsra.

A vajdasági gazdaságfejlesztési programra a magyar kormány előbb 50 milliárd forintot szánt, később azonban növelték a keretösszeget, így a hitelek és a vissza nem térítendő támogatások már meghaladják a 65 milliárd forintot. A 2016–2018-as időszakra vonatkozó programban a legnagyobb hangsúlyt a mezőgazdaságra, a turizmusra, valamint a kis- és közepes vállalkozások fejlesztésére helyezik annak érdekében, hogy a fiatalok külföldre vándorlását megállítsák, illetve e folyamatot visszafordítsák.

Szijjártó Péter elmondta: a kisebbségi közösségek megerősödése erősíti Magyarországot és Szerbiát, valamint a két ország kapcsolatait. Úgy vélte, ahhoz, hogy a két nép barátként tekintsen egymásra, a vezetőknek a határ mindkét oldalán komoly erőfeszítéseket kellett tenniük, bátorságra és kompromisszumokra volt szükség. Bátorság, de a helyiek bátorítása is kellett. A kisebbségek számára az a jobb, ha jóban van a két nemzet, és ez a fajta észszerű, korrekt, a kölcsönös tiszteleten alapuló politika élvezi a határ mindkét oldalán élők támogatását – szögezte le. Kifejtette, a két ország közös sikertörténetét két fontos fejezet mentén kell tovább írni, a vajdasági magyarság további erősítésén, valamint az ország európai integrációjának támogatásán keresztül. Kiemelte, hogy a rendszer nem működhetne az egymás iránti bizalom nélkül. Számunkra becsületbeli ügy, hogy ahogy a szerb kormány szívügyének tekinti a vajdasági magyarságot, úgy a magyar kormány is szívügyének tekintse a Magyarországon élő szerb kisebbség ügyét – magyarázta.

Az a cél, hogy Magyarország legnagyobb, határon túli gazdaságfejlesztési programja sikeres legyen, a magyar kormány támogatásáról szóló döntésével meghatározó és új korszak indult el a vajdasági magyarság életében – tette hozzá Szijjártó Péter.

A programot a magyar kormány a Vajdasági Magyar Szövetséggel (VMSZ) közösen valósítja meg. Pásztor István, a VMSZ elnöke kiemelte: soha korábban nem történt meg a Vajdaságban, hogy egyszerre 3734 pályázóval írtak volna alá támogatási szerződést. A győztes pályázatok összértéke több mint 5,7 milliárd forint – tette hozzá. Ezzel a pénzzel a térség fejlődéséhez is hozzájárulnak a pályázók, hiszen segítségével munkahelyeket teremtenek, és a megrendeléseken, vásárlásokon keresztül további vállalkozókat segítenek – mondta. A vajdasági magyarság kicsi, sokat szenvedett, de életerős közösség, amely ragaszkodik szülőföldjéhez, és itt akar boldogulni – szögezte le. A magyar kormány támogatásának köszönhetően a vajdasági magyarság meg tudta őrizni identitását és egzisztenciáját – tette hozzá Pásztor István.

Egy hónapon belül a nagyberuházásra vonatkozó támogatások is megjelennek, és ezek keretében 38,5 milliárd forintot osztanak szét a vállalkozások között, emellett folytatódnak a földvásárlást és a falusi házak vásárlását támogató pályázatok is.