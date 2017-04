Lavrov szerint a párbeszéd témáját azok a problémák képezik, amelyeket – mint fogalmazott – az előző amerikai kormányzat okozott a kétoldalú kapcsolatokban, a Moszkva és Washington közötti katonai és politikai megállapodások végrehajtása, valamint az, hogy hogyan értsék meg jobban a felek egymás álláspontját a regionális válságok, elsősorban a szíriai rendezés ügyében. A külügyminiszter megelégedését fejezte ki a szerdai moszkvai tárgyalásokkal, elsősorban a Vlagyimir Putyin elnöknél folytatott, mintegy kétórás megbeszéléssel kapcsolatban. Lavrov elmondta, hogy a Rex Tillerson amerikai külügyminiszterrel közösen megtartott sajtótájékoztatót még mintegy egyórás informális beszélgetés követte, amelyen szót ejtettek a lehetőségekről.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Putyin Tillersont fogadva kifejtette, szerinte miért jutott mélypontra a kétoldalú viszony, és milyen irányban kellene továbbvinni a szíriai rendezés folyamatát. Peszkov meglehetősen konstruktívnak minősítette a találkozót, és reményét fejezte ki, hogy az üzenet eljut Donald Trump amerikai elnökhöz. A szóvivő közölte, általános megállapodás jött létre arról, hogy Moszkva és Washington nyitva tartja a kommunikációs csatornákat.

Lavrov közölte, Moszkva azt javasolja a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnek (OPCW), hogy küldjön a nyugati országok, Oroszország és a közel-keleti térség államai által kibővített szakértői csoportot a szíriai vegyifegyver-incidens kivizsgálására. A miniszter elmondta: úgy tűnt neki, hogy Tillerson egészen pozitívan viszonyult a javaslathoz, ám elhárította, hogy Moszkva és Washington közösen forduljon az OPWC-hez ezzel a kezdeményezéssel.

Szergej Lavrov bírálta az előző nap az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) orosz vétó miatt megbukott, nem egyeztetett amerikai–brit–francia határozattervezetet. Kifogásolta, hogy az egyoldalú dokumentum csak a szíriai kormánnyal szemben fogalmazta meg azt a követelményt, hogy nyissa meg katonai objektumait a vegyifegyver-ellenőrök előtt, ugyanakkor nem szorgalmazta az idlíbi incidens helyszínének vizsgálatát.

Lavrov egyébként úgy vélekedett, hogy a Fehér Ház Trump elnök ellenfeleinek nyomása alatt kénytelen alaptalanul elítélni Moszkvát, amikor szóvivője révén szerdán ismételten a montenegrói választásokba való beavatkozással és a vegyifegyver-incidenssel kapcsolatos dezinformációs kampánnyal vádolta meg Oroszországot. A miniszter azzal érvelt, hogy még nem fejeződött be az új amerikai kormányzat külügyi csapatának kialakítása, és annak koncepciója még formálódik a nemzetközi ügyekben, így az orosz–amerikai kapcsolatok kérdésében is. A miniszter szerint emellett Trump ellenfelei minden eszközzel akadályozzák a Fehér Ház munkáját, egyebek között Moszkva viszonylatában is.