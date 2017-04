Friss fejes saláta és spenóthalmok uralják a piaci látványt, előbbit darabonként 2 lejért adják, utóbbi kilóját hat lejért mérik. A retek csomója 1,5–2 lej, s ugyan­ennyit kell fizetni egy csokor zöldhagymáért, bár néhány asztaltól már öt lejért is vihető három-négy kötés. Paradicsomból, uborkából egyelőre csak a külhonit ajánlgatják 10–12 lejért. Több helyi termelőnél kapható hordós savanyú káposzta – kilóját 5–6 lejért mérik –, valamint tavalyi leveszöldség is. A murok 3–4 lej, a petrezselyemgyökéren viszont gyakran 10 lejes árcímkét látni, de némi keresgélés árán végül 6 lejért is találtunk. A zellergumó ára 8 lej körül alakul, a krumpli kilójáért 1,5–2 lejt kell fizetni.

Amennyiben bolti helyet inkább házi tojást festenénk, használnánk az ünnepi ételekhez, jól zsebbe kell nyúlni, darabját egy lejért adják a piacon. Drága a sok családban kedvelt füstölt, kötözött sonka is, a piaci hússzékben 25 lejért ajánlották. A háromszéki gazdák tejtermékkínálata igen változatos, a friss és füstölt sajt (20–22 lej kilója) mellett juhtúrót (22–24 lej), illetve juhtejből nyert ordát (18 lej), sós sajtot (19 lej) egyaránt kínálnak. Házi tejföl és tehéntúró 17 lejért kapható, a vaj kilója azonban kétszer többe, 39 lejbe kerül. A pékárut is forgalmazó kereskedőknél diós és mákos bejgli – 6–7 lej egy fél rúd – még beszerezhető a pityókás házi kenyér mellett.