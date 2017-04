Háromszéki vállalkozók jelezték, magasabb bér reményében embereik már most távoznak az állami szektorba – ismertette a kamara elnöke. Rámutatott: a versenyszférában a magasabb fizetéseket be kell építeni a termékek önköltségi árába, ám amennyiben azok drágák, és nem sikerül értékesíteni, az csődöt jelent.

Az állam esetében nem létezik kontrollrendszer, amely alapján eldönthető, ki érdemli meg az 50 százalékos béremelést, vagy az egyáltalán jogos-e, mint ahogyan azt sem tudni, szükséges-e az 1,2 millió közhivatalnok, vagy elég lenne kevesebbet is foglalkoztatni. Kifejtette, az egészségügyben, oktatásban valóban szükséges intézkedés a béremelés, azonban a tervezet révén minden közalkalmazott fizetése nő, így a katonaságnak és rendőrségnek is, ahol már most jelentősebbek a juttatások az átlagnál. „Miért velük kezdjük?” – tette fel a kérdést Édler. Figyelmeztetett arra is, ilyen körülmények közt a magánszféra képtelen lesz eltartani az óriási államapparátust, ugyanakkor a versenyképesség csökkenését vonja maga után a munkaerő vándorlása az állami közegbe.

Az ismét célkeresztbe került progresszív adózás kapcsán Édler András kifejtette: az állami béremelést fedezendő, azokat büntetnék bevezetésével, akik sok pénzt akarnak keresni, és ezért sokat is dolgoznak. Magasabb adók bevezetése révén elüldözik majd az országból a mindeddig itthon dolgozókat, s így még nagyobb munkaerőhiányt generálnak. A szociális segélyből élők számára továbbra sem lesz probléma az adózás – fogalmazott a kamara elnöke –, ám őket is a magánszféra tartja el, akárcsak a nyugdíjasokat vagy az állami apparátust.

Édler András úgy látja, konkrét és átlátható rendszer kidolgozására lenne szükség ilyen mértékű béremelést megelőzően, melyből kitűnik: ki érdemli meg az intézkedést, s ugyanakkor fel kell mérni, reális-e a közalkalmazotti létszám.