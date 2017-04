Sepsiszentgyörgy tanácsának legrégebbi és legismertebb román tagja emlékeztetett arra, hogy a Pro Urbe díj odaítélésére vonatkozó tervezetet a március 30-ai ülésről azért vonták vissza, mert hiányzott a román fordítás. Szerinte inkább arról van szó, hogy egyesek ismét meg akarják mutatni, ki az úr a házban, erre utal az is, hogy ide-oda sétáltatták őket a javaslataikkal, amelyeket ezúttal is megismételt: adjanak az idén két díjat, vagy, ha ragaszkodnak az egyetlenhez, adják a román jelöltnek. Így kívánja a város etnikai összetétele, mert az előző három évben magyarok kapták az elismerést. Ha van jóindulat, megoldható a kérés, ha nincs, akkor diszkriminációnak veszik, ami történik, és ezt nem fenyegetően, hanem keserűséggel mondja; talán oda sem mennek a díjkiosztó ünnepségre, mert úgy érzi, hogy nem kívánatos a jelenlétük – jelentette ki, és boldog húsvéti ünnepeket kívánt.

„Az elhangzottak egy részével akár egyet is érthetnék, a Pro Urbe díjat azonban nem etnikai alapon kellene odaítélni: az alapítók szándéka az volt, hogy elismerjék a város és a közösség érdekében önzetlenül végzett munkát” – válaszolta Antal Árpád polgármester, hangsúlyozva, hogy nem a román vagy a magyar közösségről, hanem az itt élőkről beszél. Ami az etnikai arányokat illeti, a Pro Urbe díjat 70 évet betöltött személyiségek kaphatják meg, és köreikben nem minden negyedik román anyanyelvű: 84 százalékban magyarok a város idős korú polgárai. Ha tehát a románok ragaszkodnak az etnikai elosztáshoz, legfeljebb olyan egyezségre lehetne jutni, hogy mondjuk hétévenként egy román személyiséget kell kitüntetni, de a Pro Urbe díj nem erről szól, és ezt igazolja az is, hogy nemrég egy olyan orvosnő kapta meg, aki se nem magyar, se nem román anyanyelvű. Antal Árpád kijelentette: ismeri és tiszteli a román jelöltet – Ion Cucu az egyetlen ortodox lelkész, aki részt vesz a városban évente megtartott ökumenikus napokon, és magyarul szól az egybegyűltekhez –, de olyan megoldást kell találni, amivel mindenki elégedett. A maga részéről egy kiválósági díj létrehozását javasolja, amelyet a szakmájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeknek adnának oda, mégpedig számbeli korlátozás nélkül: az egyik évben hármat, a másikban talán hetet, a harmadikban esetleg egyet sem, ha nem akad arra érdemes személy. Ez sem etnikai alapú kitüntetés lenne, és ha a román közösség nem kér belőle – magyarázta –, még mindig fenntarthatja Ion Cucu jelöltségét egy következő Pro Urbe díjra.

Szép mese, de én már kinőttem a mesékből – felelte Rodica Pârvan, aki szerint a kiválósági díj csak egy másodrangú elismerés lenne, az elsőrangút a magyar többség kizárólag magának akarja megtartani. Ismét ráütöttek a kinyújtott kezünkre – vélekedett, és végül így zárta le a vitát: nem hiszi, hogy nem így van.

A sepsiszentgyörgyi tanács következő ülését várhatóan április 27-én tartják meg.