A napokban országszerte zajló csemeteültetési akcióba – akárcsak az előző esztendőkben – a Berecki Magánerdészet is bekapcsolódott.

Kedden a berecki Comenius-iskola tanulói vettek részt közmunkában, tegnap az ozsdolai Kun Kocsárd-iskola tizennégy tanulója. Kedden délelőtt harminc berecki nyolcadikos tanuló vonult ki a Berecki Magánerdészet gondnoksága alá tartozó, ojtozi Tölgyes nevű részre, hogy mintegy 500 csemetével pótolja az egyik korábbi ültetvényben keletkezett hiányosságokat.

A harminc erdészt foglalkoztató Berecki Magánerdészet több mint tizenhatezer hektár erdőt gondoz Dimény György erdőmérnök vezetésével. Az elültetett fenyőcsemetéket maguk szaporították, nevelték a tulajdonukban levő három csemetekertben.

Tegnap a Berecki Magánerdészet ozsdolai Tekeres nevű erdőrészén egy hektáron ötezer csemetét ültettek el. Az akcióba a rönkházakat készítő sepsiszentgyörgyi Casarbor Kft. negyven alkalmazottja, a kormányhivatal, a környezetvédelmi hivatal, a környezetvédelmi őrség és a magánerdészet munkatársai kapcsolódtak be. Jelen volt és csemetét ültetett Sebastian Cucu prefektus és Necolae Viorel Radocea alprefektus is. Gheor­ghe Neagu, a környezetvédelmi hivatal vezetője szerint sikeres tevékenység volt, amit az általa vezetett intézmény a jövőben is támogatni fog.