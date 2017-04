A megyei tanfelügyelőség és az országos szakképzésfejlesztési központ területi egysége által szervezett tájékoztatón elmondták, a duális képzésben az általános iskola végzősei vehetnek részt, akik három év alatt megszerezhetik a 3-as szakmai minősítést, de lehetőség van a továbbtanulásra, a 4-es és 5-ös szint elérésére is. Azok a vállalkozók, akik szerződést kötnek adott iskola diákjainak gyakorlati szakoktatására, kötelesek a szakiskolás tanulók állami ösztöndíjával azonos összeget juttatni havonta tanítványaiknak, ez jelenleg kétszáz lej, és az iskola képviselőivel azonos arányban vesznek részt a tanintézmény vezetőtanácsában. A cégek április 19-ig jelezhetik, ha részt vennének a duális képzésben, ami a hároméves szakiskolához hasonló, és sokan nem is értik a különbséget a két oktatási forma között, mivel akinek szüksége van szakmunkásra, jelenleg is fogad diákokat gyakorlatra. Popescu Marius szakoktatásért felelős tanfelügyelő lapunknak azt mondta, szerinte a vállalkozókat azzal lehetne érdekeltté tenni, hogy részt vegyenek a duális képzésben, ha valóban maguknak képeznék a munkaerőt, de a törvény szerint nem kötelezhetik a felkészített fiatalokat arra, hogy a rájuk fordított idő, munka és költségek ellenében a képzés után legalább egy-két évig alkalmazottként náluk dolgozzanak.