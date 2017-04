Dragoş Cristian Lică, Beke István brassói védőügyvédje szintén ismertette: ők is fellebbeznek, hiszen Bekét és társát néhány ártalmatlan petárdáért, a pirotechnikai eszközökre vonatkozó szabályok megsértése miatt ítélték el, de ügyfele ártatlan, és a fellebbezéssel az a céljuk, hogy védencét valamennyi vád alól felmentsék. A nem jogerős ítélet kihirdetése után felmerült a kérdés, hogy nem kockázatos-e fellebbezni, nehogy a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszéken súlyosabb ítélet szülessen, de ha már a vád megtette ezt a lépést, semmit nem kockáztatnak a vármegyések, ha fellebbeznek.



Amint várható volt, a tisztelt elítélt vádlottak nem fellebeztek, vagyis elfogadták az ítéletet, ellentétben az ügyészséggel.

Díszcsomagolásban kérem az általam megnyert fogadás díját, a tökmagot.

Az ezer lejt kénytelen leszek most megtartani, mivel sajnos én nyertem, majd egy másik, nemesebb alkalommal meglepem vele a 3széket.

A magyar közszolgálati tv műsort ad a - szerintük - ártatlan, felmentett székely hősök tiszteletére.

Pedig én úgy tudom, hogy nem felmentették, hanem elítélték őket, vagyis az m1 hazudik.







Pontosítás: "Dragoş Cristian Lică, Beke István brassói védőügyvédje szintén ismertette: ők is fellebbeznek,...és a fellebbezéssel az a céljuk, hogy védencét valamennyi vád alól felmentsék." Beteg , ez a némber tényleg beteg!







Na, persze, ez már kényszer volt, amikor már az ügyészség lépett!

Ekkor nem is tehettek mást, ha még halvány esélyt látnak arra, hogy legalább ne súlyosbítsák az eddigieket







Teljesen nyilvánvaló, hogy az oláj hatalom minden ezközt felhasznál a székelység megfélemlítésére és a székelyek szabadságvágyának elfolytására... ezt a célt szolgálják a vármegyések elleni kirakatperek is, a csendörség jogköreinek kiterjesztése is (közúti ellenörzések, jármüvek átkutatása!), az április 18.-án kezdödö (újabb oláj!) katonai megszállás is,.. amit hadgyakorlatnak neveznek!!!!...







Setttenkedő állandoan félrespriccelsz ezértr jó,hogy utodot sem fogsz tudni nemzeni,egyáltalán érted miről szolt eza per ,mert rajtad kivül még egy valaki hisz vakon ebben a kirakatperben az hogy elméd mely ugy bolyong a tavaszi légben mint a májusi lepkefing megértem és azt is,hogy ebből soha a büdős életben nem fogsz felépülni,de azért tedd lejebba lécet leninfiú ,mert már rőhőgés amit itt ésszezagyválsz ,meglátod milyen szépen lebomlik ez a per és kiderül,hogy ezek a fiuk teljesen ártatlanok hacsak az nem irható a számlájukra,hogy gyülőlik ezt a soviniszta román államot,de akkor mindnyájunkat perben kéne fogjanak természetesen rajtad kivül bibordó,mert az efajta betegelméjü fazonokat általában zárt intézetben dugják.Állj át a jobbik oldalra legalább most az ünnepeink alatt fogd vissza magad kisbiszkú.







Az nyilvánvaló, hogy ezek a "fiuk" ártatlanok, mint a ma lemészárolt bárányok milliói.

Mindössze annyi róható fel nekik (vagy írható javukra) - a bárányokkal ellentétben- , hogy nemzeti és emberi gyűlöletük határtalan.

De hát nem is lehet - mint ahogy méltatlan is - összehasonlítani egy oktalan bárányt halhatatlan nemzeti hőseinkkel.

Hiszen az oktalan barmok képtelenek a gyűlöletre.

Ők mindössze csak az istenadta füvecskét szeretnék legelgetni, nem fűtik hazafias érzemények..







A "halhatatlan nemzeti hösök"-röl, csak ennyit: Lapusneanu- tömeggyilkos; Vlad Tepes- tömeggyilkos; Avram Iancu- tömeggyilkos; Antonescu- tömeggyilkos; Maniu- tömeggyilkos; Ceausescu- tömeggyilkos; Iliescu- tömeggyilkos... stb...

Imádd az "ártatlan bárányaidat"... !!!!







"....hogy nemzeti és emberi gyűlöletük határtalan. " Hát ehhez aztán vastag pofalemez kellett!!!!! Volt, van és lesz is!







Napjaink egyik nemzettelem hőséről:

Ajánlom mindenkinek, hogy az interneten, ha még nem volt alkalma, olvassa el, és vésse a memóriájába a Magyar Hírlapban 2017 április 12-én megjelent írást egy volt CEU hallgató, Felföldi Zoltán közgazdász tollából. A cikk címe " A CEU körüli perpatvarról" az újság internetev változatán a "Vélemény " címszó alatt olvasható. Higgyétek el megéri azt a pár percet rászánni, hiszen "belső" hírforrás teregeti ki a CEU-Soros szennyest.

Kedvcsinálónak pár sort idézek? "...Bárhogy is nevezzük azonban, ez olyan világnézet - liberális, baloldali, emberi jogi, mindegy - , amely ellenálhatatlanul önti el a mindennapjainkat és amiből sokunknak nagyon elege van.Elegünk van a genderelméletből és annak a gyakorlatba való átültetéséből.Elegünk van a klasszikus női és férfiszerepek eltörlésére irányuló törekvésekből.Elegünk van a női egyenjogúság leple alatt agresszíven nyomuló feminizmusból. Elegünk van az abortusz propagálásából. Elegünk van a homoszexuálisokból és abból, hogy azt próbálják a fejünkbe verni - és még inkább a gyerekeink fejébe - , hogy a homoszexualitás normális, sőt: támogatandó.....Elegünk van a folyamatosan felszínen tartott holokauszt témából. És elegünk van abból, hogy mindezt európai értékként akarják eladni nekünk...."









Tudnék idézni a CEU-n tanult sokezer , agymosott diákoktól.

Például Kovács Zoltántól, a fidess buzgó szóvivőjétől.

Vagy a CEU -n tanuló többi kormánytag-csemetétől.

Jutlandi, az általad felsorolt tömeggyilkosok közül melyik a liberális?







Igen, bizonyára egész kórust is össze tudnál állítani, amelyik kedvenc nótáidat - amelyek, nem véletlenül pontosan arról szólnak, persze, igazolandó a liberális eszmék kánaáni bőségbeni jótéteményeit a birkanyájjá változtatott emberi társadalmak számára, amiből nekünk elegünk van - fújnák este, fújnák reggel és délben is.

Fidess mi, agyament? Aki nem liberaliss, az automatikusan SS! Eszményi szabadságrendszer a liberális, nem mondom!