Húsvét

HANGVERSENY SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Pro Musica kamarakórus húsvéti hangversenyére vasárnap a 19 órai mise után kerül sor a Szent József-plébániatemplomban. Karmester: Sipos Zoltán.

HÚSVÉTI VARÁZSLAT KÉZIVÁSÁRHELYEN. A kézdivásárhelyi sportcsarnok előtti téren április 17-én, hétfőn, locsolás napján 11–16 óráig a család apraja-nagyja talál kedvére való tevékenységet az esemény programkínálatából: a kicsik megismerhetik és megtapasztalhatják a hagyományos locsolási szokásokat, lesznek kézműves-tevékenységek, népi gyerekjátékok, angol nyelvű mondókák tanulása, állatsimogató, vásár, a helyi óvodások és kisiskolások ünnepi műsort adnak elő, és fellép a Gyöngyvirág Néptáncegyüttes is. A kíváncsi gyerekek azt is felfedezhetik, hogy a húsvéti nyúl hová rejtette el számukra a meglepetést tartogató kindertojásokat. A kicsik meseországba is ellátogathatnak, kipróbálhatják a lovas hintózást, a groufie-fotózást, az arcfestést, a mézeskalács-díszítést, a szobrászkodást, az élő malmozást, és megismerhetik Háromszék 7 csodáját virtuális szemüvegeken keresztül.