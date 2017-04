Őrizetbe vették péntek hajnalban Belgrádban Sebastian Ghiţă üzletembert, volt képviselőt, aki decemberben szökött meg a román hatóságok elől, amelyek öt korrupciós ügyben is nyomoznak ellene. A hírt a román rendőr-főkapitányság jelentette be tegnap reggel. Közölték: a volt politikust a szerbek vették őrizetbe a románoktól kapott információk alapján.

Ghiţă – aki ellen nemzetközi körözést adtak ki – megváltoztatta külsejét (leborotválta haját és szakállat növesztett), és hamis papírokkal utazott: szlovénnek adta ki magát az őt igazoltató szerb rendőröknek, akik testvérét követve akadtak rá. A hamis útlevél miatt a szerb hatóságok is eljárást indítottak ellene – tegnap 11 órán át hallgatták ki –, ezért kiadatására egy hónap múlva számít a román rendőrség, amely több európai állam – köztük Magyarország – hatóságainak is köszönetet mondott az ügy megoldására tett erőfeszítéseikért. Tegnap estig az is kiderült, hogy az elmúlt négy hónapban Ghiţă kereken tíz országban fordult meg, Törökországtól Franciaországig.

Sebastian Ghiţă volt szociáldemokrata parlamenti képviselő, Victor Ponta volt kormányfő jó barátja látványos módon szökött meg a rendőrség orra elől. December 19-én, mandátuma végén épp a Román Hírszerző Szolgálat (RHSZ) által szervezett fogadáson vett részt Bukarestben a szolgálatot felügyelő parlamenti bizottság tagjaként. A ploieşti-i lakásáig vezető úton azonban óránként 200 kilométert meghaladó sebességgel száguldott, és lerázta az őt megfigyelő titkosrendőröket. Mivel autója a lakása udvarára került, a hatóságok számára csak később vált egyértelművé, hogy nyomát vesztették.

Szökése után Ghiţă a tulajdonában levő România TV hírtelevízióban leleplezőnek szánt információkat közölt a hazai korrupcióellenes harc vélt politikai befolyásoltságáról. Ezek következtében mondott le tisztségéről január közepén Florian Coldea, az RHSZ operatív vezetője, holott a belső vizsgálat megállapította, hogy semmilyen törvényt vagy belső szabályzatot nem sértett meg.

A román média szerint Sebastian Ghiţănak a hírszerzéshez fűződő kapcsolatai is szerepet játszhattak abban, hogy informatikai cégei futószalagon nyertek nemzetbiztonsági jellegű, eurómilliós állami megbízásokat. A Ghiţă által kiszivárogtatott bizalmas információk ügyében január elején a román legfőbb ügyészség hivatalból indított vizsgálatot.