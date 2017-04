anyaként ringatnánk bárány-fehér testét

cipelnénk a kínját éreznénk a vesztét –

Ácsolják már bennünk a keresztnek fáját

csapkodják a szívünk jajjal teli táját



tétova a kéz is szúrós az a kendő

fehérül a szánk is karunk is esendő

hitünk gyökeret ver lebénul a lábunk

elhervad a lelkünk elhull a virágunk…



Most hajtják a Krisztust, fel a Golgotára –

vérehulló csendek maradnak utána…