Flóra hegyén én is kertészkedtem,

Hogy itt is leány van, ide is eljöttem.

Állj elé, virágszál, a megöntözésre,

Hogy jobban viruljál az Édes kertjébe.

Tojást elé, leány, mert itt a víz készen,

Amit megmondottam, minnyát meg is lészen.

Köszönöm leánynak szép tojásadását,

Áldja meg az Isten e háznak gazdáját,

Gazdájával együtt ékes gazdasszonyát,

Ragyogó fáklyával rakja meg udvarát,

Piros hajnal után hozza fel a napját.

(Angyalos)