ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház csütörtökön 11 órától a Művész Teremben a Mateiaş Gîscarul (Ludas Matyi) előadást játssza Mirela Bucur rendezésében.

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház április 23-án, vasárnap 19 órától Ray Cooney Ketten a neten (rendező: Kolcsár József) című bohózatot játssza.



A Vadon Egyesület eseményei

VETÍTETT KÉPES ELŐADÁS. Látogatás a dél-afrikai Krüger Nemzeti Parkban címmel dr. Kiss J. Botond tudományos kutató vetített képes előadása ma 18 órától. Az előadót bemutatja dr. Zsigmond Győző egyetemi tanár.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Éjszakai világ címmel dr. Munzlinger Attila fotókiállítását pénteken 18 órától megnyitja György Zsolt. Helyszín: Sepsiszentgyörgy, Bene-ház, a Székelyföldi Vadászati Kiállítás előadóterme (Gróf Mikó Imre utca 11. szám). Házigazda mindkét eseményen Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója.



Könyvbemutató a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében

A Hármas Alapítvány április 25-én, kedden 17 órától bemutatja Puskás Attila Utak és ösvények – Erdélyi magyar sors című könyvét. Részt vesz Puskás Attila, a szerző, beszélgetőtárs Ferencz Csaba, a könyv szerkesztője. Közreműködik Kolcsár József színművész.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján: MA 12-től és 12.15-től Nyuszi suli (német családi animációs film, 79 perc); 13.45-től Szépség és a szörnyeteg (amerikai musical, 123 perc); 14-től Hupikék törpikék – Az elveszett falu (amerikai családi animációs film, 89 perc); 16-tól és 18.15-től A Vatikáni Múzeum (olasz dokumentumfilm, 70 perc); 16.15-től Bébi úr (amerikai családi animációs film), 17.45-től Vén rókák (amerikai komédia, 96 perc); premier előtti vetítés: 20-tól és 20.15-től Halálos iramban 8 (amerikai–japán–francia–kanadai akciófilm, 160 perc).



Kezdő vállalkozók figyelmébe

Az InnoHub, a Jogaink Egyesület és a Junior Business Club április 20-án, csütörtökön 18 órától kötetlen beszélgetésre hívja a kezdő vállalkozókat az innoHUB coworking-térbe (Vállalkozói Inkubátorház, Sepsiszentgyörgy). Szó lesz arról, hogyan lesz egy vállalkozás önmegvalósítás, és hogyan kel életre egy ötlet. Takács-Kató Kata ügyvéd bemutatja a Jogaink Egyesület által kiadott Fiatal vállalkozók kézikönyvét, majd Vajda Boglárka a Canvas üzleti modellről beszél. A részvétel ingyenes.



Heti mentő, sürgősség

A KOVÁSZNA MEGYEI MENTŐSZOLGÁLAT április 15–17. között 201 hívást kapott, és ugyanannyi esethez mentek ki a mentőcsapatok. A hívások 40 százaléka nagyfokú sürgősség (agyvérzés, szívinfarktus, szülés, kómás állapot), 60 százaléka kisebb fokú sürgősség, amely nem veszélyezteti rögtön a beteg életét (hasi, epe- és vesegörcsök, diabétesz, kisebb traumák).

A DR. FOGOLYÁN KRISTÓF MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ szakemberei április 10–18. között 671 esetet láttak el, közülük 188 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. A panaszok természete: 26 szív-érrendszeri, 65 ideggyógyászati sürgősség, 77 sebészeti beavatkozás, 140 belgyógyászati sürgősség, 116 gyerekgyógyászati, 44 nőgyógyászati, 27 pszichiátriai, 96 ortopédiai sürgősség. A jelzett időszakban a kórházban 5 lány és 11 fiú jött a világra. Közúti balesetben szerzett sérülésekkel 4 személyt fogadtak; erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel 16 személy jelentkezett; 18 ittas állapotba került személyt részesítettek kezelésben. A fentiek mellett 5 személy kereste fel a sürgősségi osztályt kullancscsípés miatt.



Ügyintézés

* Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Hilibben a kultúrotthonban, 18–20 óráig Ozsdolán a polgármesteri hivatal gyűléstermében fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is.

* A sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központban (Bánki Donát utca 36. szám) 9–17 óráig várják azokat, akik magyar állampolgársági kérelmüket szeretnék benyújtani, vagy magyar útlevelet igényelnének. Segítenek az anyakönyvezésekben (születések, halálesetek, házasság, lakcím- vagy névváltoztatás magyar állami bejelentése), a magyar igazolványhoz (utazási kedvezményhez) szükséges dosszié előkészítésében is. Telefon: 0267 310 551, 0762 248 669.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu I. (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy javítás miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön április 20-án, csütörtökön 8–17 óra között a Iosif Popovici utcában (47/D; 49/A, B, 50/A), a Nicolae Colan utcában (1, 3, 5 és 7 ANL-tömbházak; 38/A, B, C, D; 39/A, B, C; 50/B, C, D); a Nicolae Colan Általános Iskolában, a Pinocchio Óvodában, a Gyöngyvirág utcában (35/A, B; 36/A, B), valamint a Tavirózsa utcában (14, 16-os tömbház); Sugásfürdőn csütörtökön 9–15 óráig. Csütörtökön 8–16 óráig a GA2 szivattyúállomás fertőtlenítése miatt a szolgáltatott ivóvíz zavaros lesz Kézdivásárhely egész területén.

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen (Szabadság utca 9/26/A, B) és Eresztevényben ma 8–15 óráig, csütörtökön Kézdivásárhelyen (Szabadság utca 9/26/A, B) és Bereckben szünetel az áramszolgáltatás.

KÖNYVTÁR. Ma és csütörtökön szakmai képzés miatt a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár gyermekrészlege zárva tart. Ezalatt a visszavitt könyveket a felnőtt kölcsönzőben vagy az olvasóteremben lehet leadni.

SZEMINÁRIUM. A sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Idősek Központja április 20-án 10 órától együttműködési szemináriumot szervez. A szociális szakmai társadalmi szervezetek találkozójának címe: Közös céljaink – forrásaink, erősségeink...

MINDEN SZERDÁN 11–14 óráig az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület irodájában (a sepsiszentgyörgyi Kőrösi Csoma Sándor utca 6. szám alatt) iratkozni lehet a május 14-ei kirándulásra. Telefon: 0740 518 798.

CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi Cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondiaerobik felnőtteknek. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac mel­letti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyerekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Balogh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

CSALÁDI NYUGDÍJASBÁL lesz a sepsiszentgyörgyi Fehér ló vendéglőben 23-án, vasárnap 17 órától. Érdeklődni, jelentkezni a 0740 518 798-as telefonon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Illyefalván, csütörtökön Aldobolyban gyűjti.