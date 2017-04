A Nemes Áron áltat irányított U18-as együttes negyven csapat közül úgy került ki győztesnek, hogy öt kosarassal játszották végig a meccseket, és kilenc mérkőzésükből csak egyet veszítettek el, azt is a csoportkörben. A torna első meccsét 28–20-ra nyerte meg a Sepsi ISK a Jeugd Gentson ellen, majd következett a 62–7 arányú siker a TBA Fireballs alakulattal szemben. A szentgyörgyi lányok mindössze két ponttal, azaz 39–37-re veszítették el a SG Bergische Löwen elleni harmadik csoportmeccsüket, s az SC Rist Wedel csapattal szembeni 29–22-es diadallal a második helyen zárták csoportjukat. A kieséses szakasz nehezen indult a háromszékiek számára, hiszen csak kettős hosszabbítás után nyertek 21–17-re a BC Blue Stars Brugge ellen. A következő körben 48–44-re győzték le Jahn München alakulatát, a negyeddöntőben 33–27-re verték a BEAC Budapestet, a legjobb négy között 39–25-tel múlták fölül a KSC Szekszárdot. A fináléban a Bukaresti Champions együttesével találkoztak, amelyet 61–29-es eredménnyel egyszerűen kiütöttek.

– A lányok fantasztikusak voltak. Mivel öten vállalták a megmérettetést, különösebb célkitűzés nélkül vágtunk neki a tornának. Tavaly a legjobb négy közé kerültünk, idén lehetetlennek tűnt küldetésünk. A legnehezebb a kieséses szakasz volt, itt négy körön jutottunk túl egy nap alatt a döntőbe jutásért. Minél nehezebbnek tűnt a feladat, a lányok annál több energiát mozgósítottak. Voltak nehéz percek is, de valaki mindig a csapat élére állt, s érezték, hogy egymásra vannak utalva. A döntőben már az U14-es csapat két játékosa is besegített, és nagyon simán legyőztük bukaresti ellenfelünket. Nagyon büszke vagyok játékosaimra, úgy érzem, közelebb kerültek a sport lényegéhez: soha nem szabad feladni a harcot a határaik folytonos feszegetéséhez – nyilatkozta Nemes Áron edző.

A Sepsi ISK U18-as csapata: Bölöni Noémi, Kovács Kincső, Sándor Boróka, Holinka Hanna, Kovács Kriszta (beugrók: Ioachim Adrienn és Nagy Hilda).

Bordás Noémi Ágota U14-es lányai három sikerrel zárták a csoportkört, majd az elődöntőig meneteltek, ahol három ponttal kaptak ki ellenfelüktől. Eredményeik: * csoportkör: 34–17 a Jahn München 2-vel, 46–15 VKL Vikingsszel, 66–12 a BBU’01-val * a legjobb nyolc közé jutás: 2–0 az Osterather Turnverein-nel * negyeddöntő: 48–29 a Club Básquet Torellóval * elődöntő: 51–54 a SG BG Bonn MTuS-szal. Együttesünk: Ioachim Adrienn, Nagy Hilda, Tarczi Gyopár, Apor Orsolya, Damokos Zsófia, Kovács Kincső, Csiszér Abigél, Pál Hanna, Pánczél Kriszta.

Értékes tapasztalatot szereztek az U14-es fiúk is, akik nagyon erős mezőnyben (75 csapat) négy vereséggel fejezték be csoportjukat, s így korán búcsút intettek a nemzetközi viadalnak, amely idén megkapta a FIBA legjobb ifjúsági tornája címet. (tibodi)