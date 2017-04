Theresa May teljesen váratlanul jelentette be a választások kiírásának tervét. A törvényjavaslatot a kormány ma terjeszti az alsóház elé, amely várhatóan már szavaz is az indítványról. A brit kormányfő, aki tavaly nyá­ron vette át a miniszterelnöki tisztséget David Camerontól, eddig azon az állásponton volt, hogy nincs szükség soron kívüli parlamenti választásra, mivel az csak újabb bizonytalanságot teremtene éppen a brit EU-tagság megszűnéséről folytatandó tárgyalások kritikus kezdeti szakaszában. Downing Street-i hivatala előtt tett tegnapi nyilatkozatában viszont éppen azzal indokolta az előrehozott választásokról szóló döntést, hogy csak így garantálható a következő évek tárgyalássorozatához szükséges biztonságos politikai háttér. Theresa May hozzátette ugyanakkor, hogy vonakodva és csak a közelmúltban hozta meg döntését az előrehozott választások kiírásáról. A kormányfő egyenes utalást tett arra, hogy elégedetlen a kormányzati és törvényhozási körökben tapasztalható széthúzással, mondván: az ország kezd egységesen felsorakozni a brexitfolyamat mögött, „a Westminster azonban nem”. A brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folytatandó tárgyalásokhoz elengedhetetlen az egység a londoni Westminster kormányzati negyedben, és ennek megteremtése végett vált szükségessé az előrehozott választások kiírása – mondta.

May a döntés indoklásában alig burkolt utalást tett arra is, hogy a kormányzó Konzervatív Párt jelenlegi csekély alsóházi többségének bővülését reméli a választásoktól. Kijelentette: az ellenzéki pártok abban bíznak, hogy a kis parlamenti kormánytöbbséget kihasználva irányváltásra kényszeríthetik a kormányt a brexittárgyalásokon. A miniszterelnök szerint a brexitfolyamatban nincs visszaút, de az ellenzék veszélyezteti a kilépési tárgyalások hazai előkészítését, és ez gyengíti a kormány tárgyalási pozícióit Európában is. Theresa May szerint most kínálkozik „vissza nem térő esély” az új választások lebonyolítására még azelőtt, hogy az Európai Unió kialakítaná végleges tárgyalási pozícióját, és megkezdődnének a részletes tárgyalások a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről.

A kormányfő nem tett említést a választási esélyekről, de a jelenlegi felmérések egyöntetűen arra vallanak, hogy a Konzervatív Párt megsokszorozhatja 15 fős alsóházi többségét. A legnagyobb brit közvélemény-kutató cégek legutóbbi vizsgálatai szerint a Konzervatív Pártra 43–45 százalék, a legnagyobb ellenzéki erőre, a Munkáspártra 23–25 százalék voksolna.

Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője tegnap közölte, hogy üdvözli és támogatja az előrehozott választások kiírását.