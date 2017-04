Újságírók előtt az amerikai alelnök kijelentette, hogy Észak-Koreával szemben „vége a stratégiai türelemnek”. Pence négy országot érintő ázsiai körútjának első állomásaként érkezett Dél-Koreába. A látogatássorozat célja egyebek között megmutatni az Egyesült Államok szövetségeseinek, hogy Donald Trump elnök republikánus kormánya nem fordít hátat az egyre ingatagabb térségnek.

A Koreai-félszigetet kettészelő demilitarizált övezet, amelyet az 1950–53-as koreai háborút lezáró tűzszüneti megállapodás értelmében hoztak létre, egy négy kilométer széles, aláaknázott és szögesdrót akadályokkal szegélyezett földsáv, amelynek két oldalán folyamatosan figyelik egymást a katonák.

Az amerikai alelnök, akinek apja katonaként szolgált a koreai háborúban, megtiszteltetésnek nevezte, hogy az övezetbe látogathatott, és dicsérte a Dél-Koreával fenntartott szövetségesi viszonyt, amely a két nép közötti „megbonthatatlan kötelék” tanúbizonysága. „Valamennyi megoldás nyitva marad a célok elérése és az ország stabilitásának biztosítása érdekében” – jelentette ki újságírók előtt Mike Pence Panmindzson határfaluban, ahol 1952-ban aláírták a fegyverszüneti megállapodást. Az alelnök, aki a demarkációs vonaltól – amelyet a szabadság vonalának nevezett – néhány méterre álló Freedom House nevű épületben beszélt, kijelentette: Donald Trump elnök világossá tette, hogy nem fog különleges katonai taktikákról beszélni. „Eddig a stratégiai türelem időszakát éltük, de ennek vége” – mondta a Barack Obama előző elnök alatti amerikai doktrínára utalva. „Az Egyesült Államok népe azt üzeni, hogy a békét keressük. Amerika mindig is a békére törekedett, amikor erőt alkalmazott, mai üzenetem pedig, miközben a Koreában állomásozó amerikai erőkkel és Dél-Korea bátor katonáival találkozom, az eltökéltség üzenete” – jelentette ki Mike Pence. Az alelnök Szöulban Hvang Kjo Anh ügyvezető dél-koreai elnökkel is találkozik.

Az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, H. R. McMaster éppen vasárnap beszélt arról, hogy Washington és szövetségesei, valamint Kína immár közösen próbálják kidolgozni a lehetséges válaszlépéseket, amelyekkel megfékezhetnék a tiltott fegyverkísérletek sorát végrehajtó Észak-Koreát. Trump elnök ugyanakkor az elmúlt hetekben jelezte, hogy az Egyesült Államok szükség esetén kész akár egyedül is kezelni az ügyet. McMaster vasárnap azt mondta, Trump egyelőre nem fontolgat katonai beavatkozást, annak ellenére, hogy egy atommeghajtású repülő­gép-hordozóval az élén az amerikai haditengerészet egy csapásmérő köteléke tart a térségbe. „Itt az ideje, hogy megtegyünk minden tőlünk telhető lépést – a katonai opció kivételével –, és megpróbáljuk békésen megoldani ezt a helyzetet” – mondta a nemzetbiztonsági főtanácsadó az ABC televízió This Week című vasárnapi műsorában. „Mostanra nemzetközi egyetértés alakult ki arról, hogy ez a helyzet egyszerűen nem tarthat tovább” – tette hozzá.

Oroszország reméli, hogy az Egyesült Államok nem tesz egyoldalú lépéseket Észak-Koreával szemben, mint ahogy azt nemrégiben Szíria esetében tette – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn Moszkvában. „Ha az amerikai alelnök által használt képletes beszéd alatt az erő egyoldalú alkalmazásával való fenyegetés értendő, akkor az nagyon veszélyes út. Elfogadhatatlannak tartjuk Phenjan nukleáris és rakétaügyi, az ENSZ BT számos határozatát megsértő kalandor lépéseit, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ugyanilyen módon, az erőnek az ENSZ Alapokmányába ütköző alkalmazásával (Washingtonnak) meg szabad sérteni a nemzetközi jogot” – mondta Lavrov.