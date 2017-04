Kovászna önkormányzata módosította a város által kiírt pályázatok lebonyolításának módszertanát, ugyanakkor a tenderfüzet tartalmán is változtatott. A cél a pályázati rendszer egyszerűsítése, átláthatóbbá tétele volt.

A város költségveté­sében 150 ezer lejt különítettek el a négy csoportba sorolt pályázatok finanszírozására. A kulturális események anyagi támogatására a teljes összeg negyven százalékát fordítják, 20–20 százalék jut a sporteseményekre, oktatási programokra, valamint az egyházak által benyújtott pályázatokra.

Egy pályázat minimális értéke 1000 lej lehet, a maximálisan megpályázható összeg nem haladhatja meg az ágazatonként kiírt összeg 10 százalékát. Újdonság, hogy a pályázatot egy nyomtatott példányban és elektronikusan rögzített formában lehet benyújtani román nyelven, opcionálisan magyarul is.

A pályázatokat elbíráló és az esetleges fellebbezéseket vizsgáló bizottságokat a helyi tanács szavazza meg. Mindkét esetben öttagú testületről van szó – pályázati ágazatonként –, amelyet az elnök és négy tag alkot, szavazati jog nélkül titkár is együttműködik velük. A bizottság az elbírálást követő 72 órán belül magyarázatokat, kiegészítéseket kérhet a pályázótól.

A minimális önrész a pályázat teljes összegének legkevesebb tíz százaléka. A megítélt vissza nem térítendő összeg folyósítható első részlete a teljes összeg harminc százaléka, a második részlet 45 százalék, az utolsó 25 százalék. Utóbbit a tevékenységi és pénzügyi jelentés elfogadását követően, legtöbb harminc napon belül utalják.

A pályázatok témakörét tárgyaló tanácsülésen Szabó Levente (MPP) önkormányzati képviselő saját múltbéli tapasztalatait próbálta megosztani a jelenlévőkkel. Magyarul kért szót, ezt követően rövid időn belül a román pártok képviselői elhagyták a termet. A 2013 tavaszán benyújtott pályázata sikertelenségét hosszasan ecsetelte a városatya, ami a felszólalás terjedelmét (amelyet a tolmács fordítási ideje is növelt) illető újabb vitákhoz vezetett. Ennek következtében felmerült: egy-egy tervezetnél a tanácstagok hozzászólását korlátozzák három percre.