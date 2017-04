Érthető a szigorítás, mert az elmúlt években jóval az Egészségügyi Világszervezet által előírt 95 százalék alá esett az országban a kiskorúak beoltottsága, a tavaly berobbant kanyarójárvány – ami igazoltan az oltási fegyelem lazulásának köszönhető – pedig már harmincnyolc megyében szedi áldozatait, eddig több mint négy és fél ezer megbetegedést jegyeztek, és huszonegyen belehaltak a szövődményekbe. Érdemes megjegyezni: a kanyarójárvány létezését csak tavaly ismerték el a hatóságok, holott az oltások elleni hisztéria már jó néhány éve dívik a szülők körében. 2011-ben Kolozsváron oly mértékű volt a kanyaróoltás visszautasítása, hogy következő esztendőben több mint háromszázötven gyermek kapta el ezt a betegséget, ami legalább tízszerese a korábbinak, és amitől a szülők úgy megijedtek, hogy egy-két éven belül gyakorlatilag eltűnt a kanyaró Kolozsváron.

Elfogadhatatlan, hogy másfél esztendeje felborult az oltóanyag-ellátás, gyakorlatilag azóta egyetlen hónap sem telt el úgy, hogy minden típusú vakcina a családorvosok rendelkezésére állna, az utóbbi időben folyamatos a hiány, még az újszülöttek és csecsemők immunizálását sem tudják elvégezni, és a járvány ellenére a kanyaró elleni szérum is eltűnt.

És erre mit tesz az egészségügyi minisztérium? Előveszi a három éve vajúdó új törvénytervezetet, amelyben a saját felelősségén kívül minden érintett félre kirója a kötelezettségeket, és ígéri, a közvita során a szankciók is bekerülnek a jogszabályba, mert az nem maradhat büntetlenül, ha a szülő elmulasztja vagy megtagadja gyermeke beoltását, illetve az orvos egyetlen gyermeket is kihagy a kötelező immunizálásból. Pedig a jelenlegi oltási káosz közepette nem lenne csoda, ha kimaradnának egy-két újraoltásból azok, akik az alapoltást is hónapos késéssel kapják. Florian Bodog egészségügyi miniszter fontosnak tartotta hangsúlyozni, ha a szülő megtagadja gyermeke beoltását, az egyenértékű a kiskorúval szembeni rosszhiszemű eljárással, ami törvénybe ütköző és büntetendő. Arról viszont egy szót sem szólt, mi történik, ha maga az egészségügyi tárca a törvényszegő, és arról sem beszélt, mit tesznek azért, hogy a legrövidebb időn belül véget vessenek a jelenlegi állapotnak, és ezentúl az oltási naptárnak megfelelően minden gyermek számára biztosítsák a védőoltást. A tárcavezető csupán annyit ígért, kidolgoznak egy módszertant az oltóanyagok beszerzésére, hogy legalább egy évre elegendő mennyiség álljon rendelkezésre.

Vajon eddig ezt miért nem tették? Miért nem élvezett elsőbbséget a védőoltások ügye az elmúlt másfél esztendőben? Válasz helyett egyetlen elfogadható megoldás létezik: ha soha többé nem fordul elő a jelenlegihez hasonló védőoltáshiány.