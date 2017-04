Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, nagybácsi, unokatestvér és rokon, a lisznyói

PATAKI GYÖRGY

71 éves korában hosszas betegség után elhunyt.

Temetése 2017. április 21-én 14 órakor lesz a lisznyói református temetőben.

Részvétfogadás a temetőben.

A gyászoló család

19102

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a désfalvi születésű sepsiszentgyörgyi

id. MOLNÁR ISTVÁN

(Pista)

66 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt.

Temetése 2017. április 20-án, csütörtökön 15 órakor lesz a közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4298680

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, Hecser Lászlónak édesapja elhunyta ­alkalmából.

A Háromszék ­munkaközössége

H

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az ikafalvi származású özv. BEKE TIBORNÉ MÁTIS IBOLYA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a volt férje által pásztorolt gyülekezetek résztvevőinek.

A gyászoló család

4298700

Megemlékezés

Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon, köszönni, búcsúzni sem volt alkalom, az idő nem gyógyítja sebeinket, mert te igazán szerettél bennünket.

Egy célod volt, a családért élni, ezt a halál tudta csak széttépni. Fájó szívvel emlékezünk a feledhetetlen gyermekre, testvérre, FAZAKAS LEVENTE ­JÓZSEFRE halálának hatodik hetében. ­Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szülei, testvére, Attila és családja

4298692

Szíve nemes volt, keze dolgos, tiszta lelke fönt a magas égben, a síron túl is felettünk őrködik. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk LUPPINGER AURÉLIA nyugalmazott bíróra halálának hatodik évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá szeretettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

4298582

Szerettem volna még köztetek maradni, de az Úr hívását el kellett fogadni. Végleg elbúcsúzni ezért nem is tudtam, a kegyetlen halál tervemet átírta. Ha síromnál jártok, hozzatok virágot, biztos vagyok abban, hogy nagyon hiányzom. Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek, hiszen lélekben én is ott vagyok veletek. Szeressétek egymást és összetartsatok, az égből én is gondolok és vigyázok rátok. Fájó szívvel ­emlékezünk

FAZAKAS LEVENTE JÓZSEFRE, aki ma hat hete távozott szerettei köréből. Emléke ­szívünkben örökké élni fog.

Bánatos özvegye

és gyerekei

4298645

Kegyelettel emlékezem férjemre, a torjai születésű sepsiszentgyörgyi KEREKES ENDRÉRE halálának tizedik évfordulóján. Nyugodjék békében.

Özvegye

4298671

Fájó szívvel emlékezünk MÓDI ANTALNÉ CSUKOR IDÁRA április 20-án, halálának 11. évfordulóján. Jósága és szeretete szívünkben örökké élni fog. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4298690

Kegyelettel emlékezik FERENCZ GÁBORRA családja halálának 10. évfordulóján. Nyugodjék békében.

4298695

Fájdalommal emlékezünk ifj. BARABÁS DÉNESRE halálának harmadik évfordulóján. Isten nyugosztalja a messzi távolban.

Édesapja, valamint

szerettei

4298699