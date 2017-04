Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház ma 19 órától a nagyteremben Molnár Ferenc Liliom (rendező: Bocsárdi László) című előadását játssza.

ANDREI MURESANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház ma 11 órától a Művész Teremben a Mateiaş Gîscarul (Ludas Matyi) előadást játssza Mirela Bucur rendezésében.

Kiállítás

Éjszakai világ címmel dr. Munzlinger Attila fotókiállítását pénteken 18 órától megnyitja György Zsolt a sepsiszentgyörgyi a Bene-házban, a Székelyföldi Vadászati Kiállítás előadótermében (Gróf Mikó Imre utca 11. szám). Házigazda: Demeter János, a Vadon Egyesület igazgatója.

Zene

OPERETT. Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében pénteken 19 órától feledhetetlen, derűs estére várja a magyarországi Operettissimo együttes a közönséget. Az est folyamán a legszebb magyar operettrészletek hangzanak el a Csárdáskirálynőből, Bajadérból, Marica grófnőből, Mágnás Miskából stb., amelyek több mint tíz szerzőtől származnak: Kálmán Imre, Huszka Jenő, Lehár Ferenc, Szirmai Albert, Ábrahám Pál, Lajtai Lajos, Eisemann Mihály, Fényes Szabolcs stb.

OLIMPIKONOK ELŐADÁSA. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum olimpikonjai tartanak előadást pénteken 17 órától a Bod Péter Megyei Könyvtárban. Fellépnek: Máthé Izabella (fuvola, VII. osztály), Tankó Henriette (fuvola, XI. osztály), Kádár Balázs (klarinét, VI. osztály), Filip Zsombor (gitár, XII. osztály), Vajda Gergő (trombita, V. osztály), Vargyasi Szabolcs (tuba, X. osztály), Veres Melinda (harsona, XI. osztály). Zongorán kísér: Ambrus Sándor, Bándi Margit, László Berta Bianca.

MERCEDES BAND-előadás lesz április 22-én 21 órától a sepsiszentgyörgyi Hostel Beer Pubban. Belépő: 10 lej.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján ma: 12-től és 12.15-től Nyuszi suli (német családi animációs film, 79 perc); 13.45-től Szépség és a szörnyeteg (amerikai musical, 123 perc); 14-től Hupikék törpikék – Az elveszett falu (amerikai családi animációs film, 89 perc); 16-tól Tűnj el! (amerikai thriller, 103 perc); 16.15-től Bébi úr (amerikai családi animációs film), premier előtti vetítés: 18-tól és 18.15-től Halálos iramban 8 (amerikai–japán–francia–kanadai akciófilm 160 perc).

Könyvbemutató

Április 21-én 11 órától Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottsága elnökének Hitünkből értékek következnek című könyve bemutatóján a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban köszöntőt mond Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. A könyvről Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere beszélget az íróval. A könyvbemutatót sajtóbeszélgetés követi.

Nyílt nap a miklósvári Kálnoky-kastélyban

A miklósvári Kálnoky-kastély felújítása és az Erdélyi Élet Múzeuma megnyitása alkalmából a Kálnoky Alapítvány április 22-én, szombaton nyílt napot szervez a kastélyban. A helyreállítást Norvégia, Románia, Liechtenstein és Izland által létrehozott alap finanszírozta. Várnak minden érdeklődőt.

Rádió

Ma 22 órától Igeidő – a budapesti Hit Rádió műsora a Sepsi Rádióban. Vendég: Petrőcz László lelkész, téma: a krisztusi ember identitástudata.

Kerékpáros verseny Kézdivásárhelyen

Többéves hagyománya van a gyermekeknek megrendezett ügyességi kerékpáros versenynek, amelyet április 21-én 17 órától a céhes város sportcsarnoka mellett tartanak. Az esemény része a VIII. Tavaszi Zöld Napoknak. Részletek a www.zoldnap.info-n.

Kezdő vállalkozók figyelmébe

Az InnoHub, a Jogaink Egyesület és a Junior Business Club ma 18 órától kötetlen beszélgetésre hívja a kezdő vállalkozókat a sepsiszentgyörgyi Vállalkozói Inkubátorházban. Szó lesz arról, hogyan lesz egy vállalkozás önmegvalósítás, és hogyan kel életre egy ötlet. Takács-Kató Kata ügyvéd bemutatja a Jogaink Egyesület által kiadott Fiatal vállalkozók kézikönyvét, majd Vajda Boglárka a Canvas üzleti modellről beszél. A részvétel ingyenes.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy javítás miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön ma 8–17 óra között a Iosif Popovici utcában (47/D; 49/A, B, 50/A), a Nicolae Colan utcában (1, 3, 5 és 7 ANL tömbház; 38/A, B, C, D; 39/A, B, C; 50/B, C, D); a Nicolae Colan Általános Iskolában, a Pinocchio Óvodában, a Gyöngyvirág utcában (35/A, B; 36/A, B), valamint a Tavirózsa utcában (14, 16-os tömbház); Sugásfürdőn ma 9–15 óráig. Ma 8–16 óráig a GA2 szivattyúállomás fertőtlenítése miatt a szolgáltatott ivóvíz zavaros lesz Kézdivásárhely egész területén.

ÁRAMSZÜNET. Ma 8–15 óráig Kézdivásárhelyen (Szabadság utca 9/26/A, B) és Bereckben, pénteken 9–13 óráig Dobollón, Dobollópatakon, Márkosfalván, Bélmezőn (Lunca Mărcuşului) szünetel az áramszolgáltatás.

könyvtári PROGRAM. Ma szakmai képzés miatt a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár gyermekrészlege zárva tart. Ezalatt a visszavitt könyveket a felnőtt kölcsönzőben vagy az olvasóteremben lehet leadni.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves házban ma 17.30-tól kézműves-foglalkozás gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek: nemezkészítés.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Aldobolyban, pénteken Sepsiszentkirályban gyűjti.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. utcai Sensiblu I. (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.