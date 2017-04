A Sepsi-SIC az alapszakasz megnyerése után a középszakaszban is a legjobbnak bizonyult, így első helyről vágott neki a rájátszásnak. Gördi-Părăuék az első körben kettős sikerrel az Alexandriát búcsúztatták, a legjobb négy között pedig egy sima és egy megdolgozott győzelemmel jutottak túl a Brassói Olimpián. A kincses városbéliek harmadikként fejezték be a pontvadászat első részét, a másodikban viszont egy pozíciót javítottak. A negyeddöntőben az Aradi ICIM együttesével csatáztak, amely ellen kétszer nyertek. Az elődöntőben a Târgoviștével kellett megküzdeniük, és egy roppant szoros, illetve könnyű meccs után jutottak a döntőbe.

A két csapat az idényben már ötször csatázott egymással: Zoran Mikes tanítványai négyszer (három bajnoki, Román Kupa negyeddöntő), míg Dragan Petricevic lányai (egy bajnoki) egyszer nyertek. Az alakulatok külön párharcát a SIC vezeti 12–1-re. A címvédő sepsiszentgyörgyiek idén még nem veszítettek bajnokit hazai környezetben (16/0-ás mérleg), míg a kolozsvári egyetemisták idegenben felemás teljesítményt mutattak, hiszen tíz győzelem mellett hat vereséget könyveltek el. A papírforma nekünk kedvez, így bízunk abban, hogy jó játékkal meg tudjuk ismételni tavalyi sikerünket.

– A szezon legfontosabb három meccse előtt állunk – nyilatkozta érdeklődésükre Rusz István, a Sepsi-SIC menedzsere. – Ép és egészséges a csapat minden tagja, s azt szeretném, ha telt ház előtt játszanának és azt, ha mindenki zöld-fehérbe öltözve jönne a mérkőzésekre. Nagy lehetőség előtt állunk, készen a harcra. Döntőről van most szó, küzdenünk kell, s számítunk a város apraja-nagyjára. Reméljük, Szent György Napokon újabb bajnoki címet ünnepelhetünk együtt. Szeretnénk nyerni, amiért mindent megteszünk, s ezt a szurkolóinktól is elvárjuk. Jó volna mind a két itthoni meccset hozni, s ha sikerül, egy lépéssel közelebb leszünk a címvédéshez. Jegyeket nem árulunk elővételben, a pénztár fél órával hamarabb nyit, így aki szeretne ott lenni meccseinken, érkezzen időben a Szabó Kati Sportcsarnokhoz – tette hozzá a sportvezető.

A Székely Légió autóbuszt indít a döntő kolozsvári mérkőzéseire. A helyek száma korlátozott, így aki ott szeretne lenni a Sepsi-SIC jövő heti meccsein, jelezze minél hamarabb szándékát. Jelentkezni és érdeklődni hívják a 0749 233 447-es (Szabó Péter) telefonszámot.

A mérkőzést a Sepsi Rádió és a Marosvásárhelyi Rádió élőben közvetíti. (tibodi)