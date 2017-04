Madridban a mérkőzés 52. percében Robert Lewandowski megszerezte a vezetést a bajoroknak tizenegyesből, miután Robben buktatásáért Kassai Viktor tizenegyest ítélt Casemiro ellen. A 76. percben egyenlített a Real: Casemiro passzolt a Lahm mögül kilépő Ronaldo elé, aki a kapuba fejelt. Egy perccel később Segio Ramos öngóljával vette vissza a vezetést a Ba­yern, amely így kiharcolta a hosszabbítást, aminek tíz emberrel vágott neki, hiszen Kassai a 84. percben kiállította Arturo Vidalt. A hosszabbításban Ronaldo kétszer talált be – mindkétszer lesről, végül pedig a csereként beálló Asensio szerezte meg a madridiak negyedik gólját. C. Ronaldo a párharc két meccsén összesen öt gólt szerzett. Eredmények: Real Madrid–Bayern München 4–2 (gólszerzők: C. Ronaldo 76., 105., 109., Asensio (112.), illetve Lewandowski 52. – tizenegyesből, S. Ramos 77. – öngól), Leicester City–Atlético Madrid 1–1 (gsz.: Vardy 61., illetve Saúl 26.).

Európa-liga

Ma este rendezik az Európa-liga negyeddöntőinek visszavágóját. A mérkőzések: Besiktas–Lyon (22 óra – Dolce Sport 2/az odavágó eredménye: 1–2), Manchester United–Anderlecht (22 óra – PRO TV, RTL 2, Dolce Sport 1/az odavágó eredménye: 1–1), Schalke–Ajax (22 óra – Dolce Sport 3/az odavágó eredménye: 0–2), Genk–Celta Vigo (22 óra – Dolce Sport 4/az odavágó eredménye: 2–3). (miska)