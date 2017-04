Főleg otthon ünnepelnek

A romániai lakosság jelentős része otthon tölti a húsvétot, és körülbelül 500 lejt költ az ünnepi asztalra – derül ki az IRES közvélemény-kutató intézet által készített felmérésből.

A megkérdezettek 98 százaléka nyilatkozta, hogy megünnepli a húsvétot, de csak 87 százalékuk tudta megmondani, mit ünnepelnek a keresztények húsvétkor. 92 százalékuk szerint a húsvéti hagyományok fontosak vagy nagyon fontosak, az ünnephez köthető szokások közül a templomlátogatást, a tojásfestést, a locsolást és a bárányvágást említették. A válaszadók 83 százaléka vesz részt általában a Jézus feltámadását ünneplő szertartáson, idén 72 százalékuk szándékozott elmenni templomba.

A felmérésben részt vevő személyek 75 százaléka otthon töltötte az ünnepet, 16 százalékuk otthon maradt, de ellátogatott ismerőseihez, 5 százalékuk elutazott a hosszú hétvége alkalmával, 3 százaléknak dolgoznia kellett.

A legtöbben maximum 500 lejt költenek az ünnepi asztalra kerülő élelmiszerekre: 9 százalékuk 100 lej alatt, 50 százalékuk 100–500 lej között, egynegyedük 501 és 1000 lej közötti összeget, 10 százalékuk pedig 1000 lejnél is többet szán erre a célra. Tíz válaszadó közül négyen nyilatkozták azt, hogy bárányt vásárolnak, legtöbben körülbelül 200 lejt szántak erre.

A háztartások 95 százalékában festenek tojást, a legnépszerűbb színek a piros (99%), a sárga (46%) és a zöld (42%). (Agerpres)

Több millió tojás

170–180 millió tojást vásárol Románia lakossága a húsvéti ünnepek alkalmával, 50 százalékkal többet, mint egy megszokott hónapban. Ilie Van, a romániai baromfitenyésztők egyesületének elnöke szerint átlagosan 240–250 tojást fogyasztunk évente, ami 20–22 tojást jelent havonta, azonban húsvét hónapjában 30 tojást is megeszünk.

Az egyesület elnöke azt is elmondta az Agerpres hírügynökségnek, hogy míg az előző években a farmokról származó tojások aránya 25 százaléknyi volt a kereskedelemben, a többit pedig a háztáji gazdaságokból lehetett megvásárolni, addig idén ez az arány 40–60. A háztáji tojások arányának csökkenése jól mutatja a falvak elnéptelenedését, a fiatalok elköltözését.

A baromfitenyésztők egyesületéhez tartozó mintegy 200 farm adja az ország tojáskészletének 85–90 százalékát, az éves termelés eléri az 1,36 milliárd darabot. Míg az EU-ban forgalmazott tojások 75 százaléka 3-as besorolású, azaz ketrecben nevelt tyúkoktól származik, addig Romániában csak 60 százalék, a fennmaradó 40 százalék 0, 1, 2-es besorolású, vagyis ökofarmokról vagy szabadban tenyésztett tyúkoktól származik.

Mi jut eszükbe

A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov a nagyhéten 2670 brit felnőttet kérdezett meg arról, hogy gondolkodásukban mi kapcsolódik legszorosabban húsvét ünnepéhez. Több lehetőséget is ki lehetett választani, de legtöbben, 76 százaléknyian a húsvéti csokoládétojást jelölték meg. A második helyre 67 százalékkal a négynapos húsvéti munkaszüneti hétvége került, 62 százaléknak pedig a Nagy-Britanniá­ban első számú húsvéti édes péksüteménynek számító mazsolás-fahéjas kalács is eszébe jutott az ünnepről. Krisztus személyét a megkérdezettek 55 százaléka köti szorosan húsvét ünnepéhez.

A YouGov vizsgálata az átlagon belül jelentős generációs eltéréseket is feltárt. A 18–24 éves korosztály 44, a 25–49 évesek 45, az 50–64 év közöttiek 65, a 65 év felettiek 69 százaléka mondta azt, hogy gondolkodásában Krisztus és a húsvéti ünnep szorosan összekapcsolódik. (MTI)