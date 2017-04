A Barcarozsnyó és Brassópojána közötti országutat is kidőlt fák miatt kellett lezárni. Szünetelt a vasúti közlekedés a Hunyad megyei Petrozsény és Piski közötti szakaszon is, miután a szélvihar egy kiszáradt fát döntött a vasúti pályára. Maros megyében több mint 480 háztartás maradt áramellátás nélkül Nagysármáson és Bánffytanyán, miután kidőlt fák szakították el a villanyvezetéket. A 15-ös jelzésű országúton Ratosnyán, az E60-as európai úton Göcsön szintén kidőlt fák akadályozták a közlekedést. Téli körülmények között zajlott a közlekedés Hargita megye hegyvidékén a Gyergyószentmiklós–Gyilkos-tó közötti szakaszon, a Bucsin-tető környékén és a Maroshévíz–Borszék útvonalon, a tavaszi hó főleg azoknak okoz gondot, akik már nyárira cserélték a téli gumikat. A belügyminisztérium négyezer alkalmazottját – kétezer tűzoltót, 1700 közlekedési rendőrt és 300 hegyi csendőrt – mozgósította a rossz idő okozta gondok leküzdésére. A minisztérium közleménye kiemelte: a közlekedési rendőröket nem azért vezényelték ki, hogy megbírságolják a téli gumi nélkül közlekedő autósokat, hanem hogy segítsék őket elkerülni a veszélyes útszakaszokat. A délkeleti országrészben áradásoktól is tartanak a lehulló nagy mennyiségű csapadék miatt, amely helyenként a négyzetméterenkénti 50–60 litert is elérheti. A meteorológusok leghamarabb a hétvégén számítanak felmelegedésre.