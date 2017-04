Az vesse rám az első követ, aki elégedett a Sepsiszentgyörgyön 2015 októberétől bevezetett forgalmirend-változtatással, mondja Bokor-Tóth Zoltán vállalkozó, aminek történetünk szempontjából nincs jelentősége, hiszen amit tett, egyszerű sepsiszentgyörgyi polgárként tette. Bokor-Tóth Zoltán szerint a városközpont közlekedését átszervező forgalmirend-változtatás rossz helyzetet okozott, az élhető városból élhetetlent teremtve.

Odáig a város bármely pontjáról könnyűszerrel és rövid idő alatt el lehetett jutni akármely más pontjára, azóta azonban a járművezetőnek valóságos feladvány kitalálni, milyen útvonalat válasszon célja eléréséhez. Az egyirányúsítások nemhogy megkönnyítették volna az autók haladását, épp ellenkezőleg, a csúcsidőben még több forgalmi dugó kialakulásához vezettek. Nyilván, ezt nem láthatta előre Bokor-Tóth Zoltán, és a városvezetés is jobbító szándékkal rendelte el a forgalmi rend változtatását – de hogy a polgármesteri hivatalnál sem lehettek biztosak a sikerben, jelzi, hogy akkor a polgármester azt nyilatkozta: próbáljuk ki egy évig, és ha nem válik be, módosítunk rajta.

A forgalmi rend változtatása előtt a városháza lakossági véleményt is kért. Első beadványát ekkor fogalmazta meg Bokor-Tóth Zoltán, azt javasolva, a Gábor Áron utcában a forgalom maradjon meg kétirányúnak, a Váradi József alsó és a Kossuth Lajos központ felőli utolsó szakasza is, az 1918. december 1. utca pedig a színház sarkától a Szent György térig szintén, itt rendes körforgalommal csatlakozva a Gróf Mikó Imre – 1918. december 1. útkereszteződésbe. Bokor-Tóth Zoltán javaslata valamelyik hivatali számítógép fiókjában lapul mai napig, válaszra – bár egy köszönetre, hogy vette a fáradságot – nem méltatták.

A polgármester nyilatkozatát figyelembe véve, Bokor-Tóth Zoltán kivárta az egy évet. Ez idő alatt kiderült – számára is, meg minden bizonnyal a városban járművel közlekedők számára is –, hogy a forgalmi rend megváltoztatása nem vált be. Látva azonban, hogy még szándéka sem merül fel a városvezetésnek a változtatásra, ráadásul a közlekedés még nehezebbé vált a Kós Károly utca időközben elkezdett felújítása miatt, Bokor-Tóth Zoltán (már nemcsak a saját, hanem a helyzettel elégedetlen közösség nevében is) újabb beadvánnyal fordult a városhoz – ezúttal iktatva az urbanisztikai bizottságnak címzett levelét, amelyben egy évvel korábbi javaslatát terjeszti elő, hozzátéve: ha a városnak van az övénél jobb elképzelése, azt valósítsák meg, csak csináljanak már valamit.

E beadványnak már lett eredménye: tavaly november elején meghívták Bokor-Tóth Zoltánt is a bővített urbanisztikai bizottság ülésére (amelyen az önkormányzati képviselők mellett részt vett a közlekedési és a helyi rendőrség képviselője, a taxisok megbízottja, illetve közlekedésszervezési szakemberek is). Az ülésen több, a közlekedés zsúfoltságát érintő problémát tárgyaltak meg, ezekre elemzést kértek a szakemberektől annak a hónapnak – 2016 novemberének – a végéig.

Az idő azonban telt, eredmény pedig semmi. Bokor-Tóth Zoltán március elején polgári elégedetlenségi akcióval – reggel nyolc és délután négy óra előtt öt perccel dudálással hívta fel a figyelmet – próbálta újra az egyre akutabbá váló problémára terelni a felelősök figyelmét. Ennek is lett eredménye: elhívták az urbanisztikai bizottság március 4-i ülésére, a megbeszélést követően a bizottság tagjai egyhangúlag úgy döntöttek, és ezt jegyzőkönyvbe is foglalták, hogy javasolják a polgármesteri hivatalnak a forgalmi rend módosítását a következőképpen: kétirányúsítás a Gábor Áron, Váradi József, Kossuth Lajos utcában, a Csíki utcának a Templom utcával való útkereszteződésében a korábbi elsőbbségadási kötelezettség visszaállítása. Nagy lépésként, de félmegoldásként értékelte ezt Bokor-Tóth Zoltán, úgy vélte továbbra is, a járművek gördülékeny haladásához az 1918. december 1. utca kétirányúsítása is szükségeltetne.

A fejlemények időközben sajtónyilvánosságot kaptak az Observatorul de Covasna napilap egy március végi lapszámában, melyben Bokor-Tóth Zoltán elcsodálkozva olvasta Tóth-Birtan Csaba alpolgármester reakcióját. Aki szerint az urbanisztikai bizottság véleménye nem számít. „Ha nem hatásköre az urbanisztikai bizottságnak a forgalmi rend módosítására javaslatot tenni, akkor miért beszéltek róla? Vagy az alpolgármester nem tudja, mi a bizottság hatásköre?” – fogalmazza meg Bokor-Tóth Zoltán.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester az újságon keresztül azt is üzente, a forgalmi rend megváltoztatása kezdeményezhető akként is, ha a helyi polgárok öt százaléka – ez körülbelül 2700 városlakót jelent – aláírásával kéri. Ilyen ugyan még nem történt Sepsiszentgyörgy történetében, aláírásgyűjtések kisebb-nagyobb ügyekben zajlottak, lokális népszavazásra is volt már eset, de az egész város lakosságát érintő, a helyi önkormányzat döntését igénylő kérdésben még nem. „Meggyőződésem, közösen tudunk változtatni”, jelentette ki Bokor-Tóth Zoltán, aki most az aláírásgyűjtés előkészítésén dolgozik – ennek lebonyolítását a Civil Hang mozgalom fogja felvállalni.

És még egy apróság: nem alapos tanulmány, csupán egy hozzávetőleges számítás eredményeként egy családnak évente akár egy minimálbérnyi összegébe is kerül a 2015 októberétől bevezetett forgalmi rend változtatása: a napi pár száz vagy esetenként ezer méterrel több autózás az üzemanyagköltségek 20–40 százalékos növekedését eredményezi, ami napi 1–15 lejes többletköltséget jelent. És akkor még nem is beszéltünk a környezetszennyezésről, a dugókban elpocsékolt időről, amikor gyakran szóba kerül a városvezetés…