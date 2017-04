A kitűnő elvtársi és egyéb kapcsolatokkal rendelkező – most Belgrádban horogra került – sikeres üzletembernek, Sebastian Ghiţának (Szebinek) szintén az állam volt a legjobb üzletfele. Ilyen szerződésekkel sikerült csekélyke 130 millió euró vagyont összegürcölnie. A vádak szerint Szebi megkárosította a hazát potom ötvenmillió euróval. Az elmúlt évek folyamán a törvénykönyvben leledző összes, korrupcióval kapcsolatos bűncselekmény elkövetésével megvádolták, a csalástól, megvesztegetéstől kezdve a pénzmosáson át a befolyással való üzérkedésig és így tovább. A tavaly, hogy szabadlábon védekezhessen, becsült vagyonának 10 százalékát óvadékként letétbe helyezte, amit eltűnésekor el is veszített. Mit neki 13 millió euró? Lehet, hogy az okozott kár többi részét – jó honi szokás szerint – már be sem tudják hajtani rajta. Karácsonykor eltűnt, mint szamár a ködben, de most húsvétkor Belgrádban felbukkant, és a szerb rendőrség őrizetbe vette. Letartóztatása akkor történt, amikor igazoltatásakor hamis szlovén személyit és hajtási jogosítványt mutatott fel, és angolul beszélt.

Hollétéről mindenféle elmélet és találgatás volt forgalomban, de úgy néz ki, a juhászbojtár Gigi Becali a legeslegjobb nyomozónk, mert ő megmondta, hogy Szerbiában bujkál. Négy hónap alatt tíz országban is megjárta magát, pedig nemzetközi elfogatóparancs volt ellene. A hivatalos változat szerint testvére – akit követett a titkosszolgálat – kerülő utakon hozzá utazott, és így akadtak nyomára.

Én sokkal szebb és romantikusabb elfogásról álmodoztam.

Amennyi pénze volt, elvonulhatott volna valamelyik turistaparadicsomba, ahol nem beszélnek szlovénül vagy ahhoz hasonló szerb-horvát nyelvet, és így könnyen elhitték volna neki, hogy szlovén. Vagy akár vehetett volna magának egy lakatlan szigetet is, és odaköltözik. Kikiáltja köztársaságát, saját pénzt ad ki (pl. a szeurót), és eurómillióit átváltja saját pénznemre. Esetleg egy jó plasztikai sebésszel átműtteti magát, és akkor még haza is jöhet, saját anyja sem ismer rá. Most csak annyit tett, hogy kopaszra nyiratkozott és szakállt nevelt, ami semmibe sem került.

A történetet lehetne fokozni. Bár elfogatása egyáltalán nem volt látványos és fordulatokban gazdag, bizonyosan mégis egy folytatásos tévésorozatot fogunk látni, lehet, egy sokkal pocsékabb forgatókönyv szerint. Máris sokan azt mondják, hogy csak elterelő művelet volt mostani letartóztatása, hogy a jó népnek legyen, amin csámcsognia. Van benne valami, mert sok kényelmetlen téma forog közszájon, mint az új bértörvény, ami majd’ mindenkit foglalkoztat. Vagy éppen most ásták elő a 2009-ben elkövetett állítólagos választási csalást, aminek következtében nem is Traian Băsescunak kellett volna elnöknek lennie, hanem Geoanănak. Mi lesz, ha most majd kiderül, hogy tényleg igaz, és Geoană kikövetel magának egy posztumusz ötéves elnöki mandátumot? Mindenesetre, sokan várják szívrepesve, hogy Szebi beváltsa ígéretét, mert ő mindig azzal fenyegetőzött, hogy: „Ha én egyszer kinyitom a számat, ha én egyszer elkezdek beszélni!” Már egyik tábornok barátja, a titkosszolgálat igazgatóhelyettese fiatalon nyugdíjba vonult – állítólag Szebi árulkodásai miatt. És igen sokan vannak, akik abban reménykednek, hogy általa esetleg lelepleződik az igazságszolgáltatás és a titkosszolgálatok politikába való beavatkozása, és más fejek is porba hullanak.

Csak nehogy vizsgálat közben, a fogdában elüsse egy autó.