Székely kongresszus

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi Csíki utcai tanulmányi központjában ma 9 órakor a megnyitón köszöntőt mond Bodó Barna egyetemi docens, a főszervező Sapientia oktatója, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Vargha Mihály, a társszervező Székely Nemzeti Múzeum igazgatója és Ferencz Csaba, az ötletgazda Székely Nemzeti Tanács alelnöke. Szekeres Attila István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke megnyitja Székelyföldi közigazgatási címerek című kiállítását, amely a konferencia időtartama alatt megtekinthető. A továbbiakban szekciókban folynak az előadások, hozzászólások, viták.



Konferencia kastélyokról

Az erdélyi kastélyok gazdasági és társadalmi szerepéről szervez konferenciát a PONT Csoport az árkosi Szentkereszty-kastélyban április 22-én 9.30 órától. Bemutatásra kerülnek a Kastély Erdélyben program eddigi megvalósításai, a Kastély Erdélyben Koalíció, illetve a projekt további tevékenységeiről is szó lesz. Emellett bemutatják azokat a fejlesztési modelleket, amelyeket a decemberi Kastély Formula táborban részt vevő fiatalok ötletei alapján dolgoztak ki a vargyasi Daniel-kastélyra és az alsórákosi Sükösd–Bethlen-várkastélyra.



Nyílt nap a miklósvári Kálnoky-kastélyban

A miklósvári Kálnoky-kastély felújítása és az Erdélyi Élet Múzeuma megnyitása alkalmából a Kálnoky Alapítvány szombaton 11 órától nyílt napot szervez a kastélyban. A részletes program megtekinthető a www.kalnoky.org honlapon. Érdeklődni az office@kalnoky.org e-mail-címen lehet.



Start-up Nation pályázati eligazító

Sepsiszentgyörgyön szervez pályázati eligazítót a Magyar Ifjúsági Értekezlet a Háromszéki Ifjúsági Tanács, a Junior Business Club, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Romániai Magyar Közgazdász Társaság együttműködésével április 21-én, pénteken 17 órától a Kónya Ádám Művelődési Házban. A következő online kérdőív kitöltésével lehet jelentkezni: goo.gl/UP9zUU.



Könyvbemutató

*A sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban ma 11 órától Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottsága elnökének Hitünkből értékek következnek című könyve bemutatóján köszöntőt mond Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. A könyvről Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere beszélget az íróval. A könyvbemutatót sajtóbeszélgetés követi.

* A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház galériájában ma 18 órától a 15. Vigadó Akadémián bemutatják Salamon Ferenc Bütülve című könyvét.



Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Éjszakai világ címmel dr. Munzlinger Attila fotókiállítását ma 18 órától megnyitja György Zsolt a sepsiszentgyörgyi a Bene-házban, a Székelyföldi vadászati kiállítás előadótermében. Házigazda: Demeter János, a Vadon Egyesület igazgatója. * A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban vasárnap 12 órától Deák Ferenc megnyitja Nagy Lajos Képszilánkok a Kárpát-kanyarból című fotókiállítását.



Zene

OPERETT. Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében ma 19 órától feledhetetlen, derűs estére várja a magyarországi Operettissimo együttes a közönséget. Az est folyamán a legszebb magyar operettrészletek hangzanak el a Csárdáskirálynőből, A bajadérból, a Marica grófnőből, a Mágnás Miskából stb., amelyek több mint tíz szerzőtől származnak.

OLIMPIKONOK ELŐADÁSA. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum olimpikonjainak előadására kerül sor ma 17 órától a Bod Péter Megyei Könyvtárban.

MERCEDES BAND-előadás lesz szombaton 21 órától a sepsiszentgyörgyi Hostel Beer Pubban. Belépő: 10 lej.

A FELSŐ-HÁROMSZÉKI REFORMÁTUS KÓRUSOK XIII. TALÁLKOZÓJA. A kézdivásárhelyi református egyházközség szombaton tizenharmadik alkalommal szervezi meg a felső-háromszéki református kórusok találkozóját. A rendezvény 9.30-kor a református temetőben a ravatalozóház közelében található kopjafánál kezdődik, amelyet a Hálaadás dalárda az elhunyt kórustagok emlékére állított 2015 nyarán. A kórustalálkozó kilenc énekkar részvételével 10 órakor kezdődik a református templomban. (iochom)



Hitvilág

BÚCSÚ ESZTELNEKEN. A Szent György vértanúról elnevezett ferences templom búcsúünnepét április 24-én, hétfőn 11 órától tartják. A búcsús hálaadó szentmisén Tamás József püspök megáldja a felújított templomot, a liturgikus bútorokat és az oltárképet helyettesítő domborművet. Előtte triduumot tartanak ma és szombaton 18 órától, vasárnap pedig a 10.30-as szentmisén Puvak Antal Marián OFM prédikál.



Retromobil-kiállítás

A Retromobil Klub Románia szervezésében Sepsiszentgyörgyön is sor kerül a Tavaszi retróparádé rendezvényre: szombaton 10 órától a Korzón sorakoznak fel a régi autók, motorkerékpárok. A kiállítást 13 órától felvonulás követi. A Tavaszi retróparádén Hargita és Brassó megyei résztvevőkre is számítanak, a kiállított járgányok közt lesz igazi veterán és fiatalabb, de már nem gyártott jármű is, köztük a keleti blokk legendás autói, motorbiciklijei.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig Grigore Bălan tábornok úti Farma-Line III. (telefon: 0367 402 209); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dózsa György utcai Ambrózia II., hétfőtől a Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 9–15 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–13 óráig Dobollón, Dobollópatakon, Márkosfalván, Bélmezőn szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket ma 12–20 óráig Sepsiszentkirályban gyűjti.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam haladóknak. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi 9D moziban kibérelhető a terem legtöbb 12 személy számára hosszú filmek megtekintésére. Vetítési időpontok: kedd–péntek 14, 16.30, 19, 21.30 órától, szombat-vasárnap 11.30, 14, 16.30. 19, 21.30 órától. Hétfőn zárva.