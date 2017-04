Először 2009 májusában találkozhattunk vele és különleges tehetségével, amikor ő játszott a Sepsiszentgyörgyre került orgona avatókoncertjén, ugyanis azelőtt 28 évig zenélt rajta a Szent Vince-templomban. Másodjára 2013-ban, a 22. Szent György Napokon tartott máig feledhetetlen koncertet Barabás Annamária operaénekessel. Martine Reymond, azon túl, hogy főállásban a Szent Vince-templom orgonistája, a montreaux-i konzervatóriumban tanít orgonát, csembalót és furulyát, emellett folyamatosan koncertezik Svájcban és más európai országokban. Idén újra Szentgyörgyre látogat, ezúttal Svájc egy másik kiemelkedő zenei tehetségével, Josquin Piguet-tel, a fiatal kürtművésszel. Josquin Piguet 1992-ben született Lausanne-ben, nyolcévesen kezdett el kürtön játszani.

Martine Reymond és Josquin Piguet orgona-kürt hangversenyével nem jár le a fúvós hangszerek nyújtotta élmény, hiszen a kulturális hét másik zenei finomsága a Four Bones Quartet Cinematic Bones című produkciója. 2012-ben írta róluk a HVG, hogy a harsonát állítják a középpontba a korai reneszánsz daraboktól a népszerű dallamokon át a legextrémebb kortárs kompozíciókig terjedő, széles repertoárról tanúskodó koncertjeiken.

A Four Bones harsonakvartett folyamatosan telt házas hangversenyeket ad Európa-szerte, kimagasló eseményeken képviseli Magyarországot, és Ázsiában is visszatérő vendég. Az együttes életében mindig voltak meghatározó pontok, amelyek új terepre kalauzolták őket, talán a legfontosabb, hogy kiléptek a hagyományos közegéből. Ez egyébként mindig is tudatos törekvés volt, és az is marad: olyan szintre emelni ezt a hangszert, hogy mindenki megismerje és felfedezze a benne rejlő számtalan lehetőséget. A Four Bones Quartet 2014-ben indította útjára vadonatúj projektjét, amellyel tovább feszegeti a műfaji határokat. A már jól megszokott Four Bones-hangzáshoz a modern elektronika és az ütőhangszerek armadája társul. Az elmúlt években folyamatosan bővülő, újabb zenei irányok színesítették a produkciót, amely az áprilisi koncerten megújult köntösben lesz hallható. Szent György-napi fellépésük másik érdekessége, hogy a zenekar tagjain kívül közreműködik még Ferencz László a doboknál, Kovács Tamás „Tobzi” az ütőhangszereknél, valamint Kocsis István „Pityu” sepsiszentgyörgyi slammer és Super33 – visual.

Az orgona-kürt hangversenyre április 25-én, kedden 18.30-tól kerül sor a Krisztus Király római katolikus templomban, míg a harsonakvartett koncertjére április 26-án, szerdán 21 órától az Andrei Mureșanu Színház nagytermében. Jegyet a városi kulturális szervezőirodában vagy online a www.biletmaster.ro honlapon lehet vásárolni. A Szent György Napok teljes programja elérhető a www.szentgyorgynapok.ro honlapon.