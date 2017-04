Két magyar rendező filmje is meghívást kapott a 70. cannes-i filmfesztivál hivatalos programjába: Mundruczó Kornél legújabb alkotása az Aranypálmáért versenyezhet, Kristóf György első játékfilmje, az Out a második legjelentősebb szekcióba, az Un Certain Regard (Egy bizonyos nézőpont) válogatásba került be.