De éppen ilyen szorongatott helyzetben bizonyosodik be, hogy mennyire fontos az önálló magyar külpolitika, és ilyenkor döbbenünk rá, mily hatalmas bűn volt visszaszorítani, elfojtani, megölni azt a Markó-érában. Mert ha Bukarestben be is szűkülnek a lehetőségek, nemzetközi színtéren számos olyan fórum, cselekvési lehetőség létezik, amellyel a szövetség eddig nem nagyon élt. Most azonban mintha e téren is megmozdult volna valami.

Az Európa Tanácshoz immár nemcsak a civilek, de az RMDSZ is árnyékjelentéseket nyújtott be, a testület szakértőit részletesen tájékoztatták jogsérelmeinkről a civil szervezetek képviselői, de az RMDSZ politikusai is. A Mikó Imre Jogvédő Szolgálat következetesen beszámol a román hatalom elnyomó, diszkriminatív intézkedéseiről a külföldi diplomatáknak, és egyfajta külpolitikai áttörésnek könyvelhetjük el azt is, hogy az Európai Bizottság bejegyezte a Minority SafePack európai polgári kezdeményezést, és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) Kolozsváron esedékes kongresszusán az aláírásgyűjtés előkészítése lesz az egyik fő téma. A kezdeményezés jelentőségét egyelőre nem szabad túlbecsülnünk – hosszú az út addig, amíg ebből az Európai Unió egészében érvényes, tényleges és kötelező kisebbségvédelmi intézkedések születnek, ha születnek egyáltalán –, de már az is eredmény, hogy a kisebbségben élő nemzeti közösségek helyzete egyáltalán napirendre kerülhet az uniós intézményekben, melyek részéről eddig jobb esetben is csak közöny áradt problémáink iránt. A nyugati országok diplomatáinak Székelyföldön tett látogatásai, az Európa Tanács szakértőinek romániai tájékozódása, a Minority SafePack – mindezek együttesen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a bukaresti diplomácia által a kisebbségek példaértékű helyzetével kapcsolatos, évtizedek óta hangoztatott hazugságokat eredményesen megcáfoljuk, s a romániai magyarság ügye végre európai, nemzetközi üggyé váljék.

Csak meg ne fogyatkozzék e lendület, s meg ne törjék azt Bukarestből időnként felhangzó szirénhangok: az önálló magyar külpolitika fontosabb és hatékonyabb eszköze lehet az érdekérvényesítésnek, mint az oly sok éven át próbálgatott tájba simuló, kormányzati székekbe kívánkozó kis lépések politikája.